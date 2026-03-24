La Secretaría de Educación Pública (SEP) lamentó los hechos de violencia ocurridos al interior del Colegio Antón Makarenko, en Lázaro Cárdenas, Michoacán, que derivaron en el deceso de dos maestras; expresó sus condolencias y solidaridad a sus familiares, amigos, así como a la comunidad estudiantil y docente.

En un comunicado, convocó a todos los sectores: estudiantes, maestros y maestras, directivos, trabajadores, padres y madres de familia a sumar esfuerzos para unidos fortalecer las comunidades escolares.

También refrendó su compromiso de construir entornos escolares seguros y libres de violencia.

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“Con estrategias preventivas y atención a la formación socioemocional buscamos hacer de las escuelas espacios de paz. Las escuelas deben ser siempre un lugar seguro para aprender, convivir y construir un mejor futuro para todas y todos”, dijo

Este martes, un estudiante de 15 años asesinó a dos maestras en ese centro educativo, tras negársele el acceso al aula por llegar tarde.

El adolescente ingresó esta mañana armado con un fusil semiautomático tipo AR-15 calibre 5.56 y más de 40 cartuchos.

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Según las primeras versiones, una de las maestras le negó el acceso al salón por llegar tarde; la segunda intentó intervenir y también fue baleada. El agresor fue detenido en el lugar de inmediato por personal de seguridad y entregado a las autoridades.

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