Un adolescente de 15 años asesinó a tiros a dos maestras la mañana de este martes 24 de marzo dentro de la preparatoria privada “Anton Makarenko”, en Lázaro Cárdenas, Michoacán, luego de ingresar con un rifle AR-15 y disparar contra las docentes, presuntamente tras no permitirle el acceso por llegar tarde y señalar que era hostigado; horas antes, el propio menor habría publicado en su cuenta de Instagram diversos videos en los que aparece con un arma larga.

El joven —hijastro de un elemento de la Marina— fue detenido por autoridades y puesto a disposición del Ministerio Público. Como parte de las diligencias, la Fiscalía de Michoacán integró los videos difundidos en redes sociales a la carpeta de investigación para determinar su relación con el ataque.

Videos muestran a adolescente armado antes del ataque en escuela de Michoacán

En los videos publicados en Instagram, el adolescente aparece vestido de negro, portando presuntamente el arma que utilizó en el ataque, y la cual muestra de forma directa frente a la cámara.

Cabe mencionar que la vestimenta coincide con la que llevaba al momento de ser detenido, lo que ha sido considerado como un elemento relevante dentro de la investigación.

Vestido con ropa negra y portando un fusil, así se grabó el adolescente que asesinó a dos maestras en Michoacán; Fiscalía realiza investigación. Foto: Especial.

Lee también Vuelven a hospitalizar a Sergio Torres, diputado de MC víctima de un atentado a balazos en Culiacán; le practicarán nuevos estudios

La grabación viene acompañada de la canción “Tomorrowland” de El Padrinito Toys, Alex Favela y Víctor Mendívil, incluyendo fragmentos como:

“Bolsas de un kilo de bombón, cuernos cortos con tambor…

Con mi galleta pa tronar pasando en el bulevar…

Ando en el operativo al estilo GTA…”

En una foto, de igual manera publicada por él, se encuentra hincado recargando en su frente la boca del arma.

Otro video corresponde a un clip editado en blanco y negro en el que aparece un hombre hablando en tono serio frente a la cámara. El material incluye subtítulos en inglés que resaltan fragmentos como: “Because I have decided to send the feminists…”, “who have always ruined my life to their maker”, “For 7 years life has brought me no joy”, “I hate feminist” y “It’s not true we’re not feminist, we’ve never fought”.

En la parte superior se observa la leyenda “INCELS.IS – Involuntary Celibate”, lo que vincula el contenido con comunidades digitales críticas del feminismo. Además, el video intercala imágenes de un ataque en una escuela, lo que refuerza el tono violento del montaje.

Lee también Productores de frijol toman tribuna del Congreso de Zacatecas; exigen auditoría a centros de acopio y renuncia de funcionario

La difusión de este video cobra relevancia por la coincidencia entre el contenido que combina un discurso de odio y escenas de violencia en una escuela, con la forma en que se desarrolló el ataque. El material compartido por el menor muestra mensajes explícitos de rechazo y confrontación, acompañados de imágenes de agresión en un entorno escolar, lo que lo ubica como parte del contenido que circulaba en su entorno previo a los hechos.

Otro video publicado por el menor, es una edición en donde aparece Charles Manson, asesino serial de Estados Unidos, que fundo y lideró la secta "La Familia Manson", acompañado de elementos simbólicos como un reloj y una figura religiosa.

Charles Manson asesino serial de Estados Unidos (Foto: Getty Images)

Lee también Anni Pardo y Rosaura Ruiz reciben el grado de Honoris Causa de la Universidad de Sinaloa; destacan contribución de ambas investigadoras

Además de la presencia del arma, los videos que compartió el adolescente contienen elementos visuales y de edición que refuerzan una construcción previa del contenido, lo que ha llevado a que se analice si el menor buscaba documentar o anticipar lo que ocurriría después; esta relación se mantiene como presunta y no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades, pero la fiscalía del estado ya integro los videos a la carpeta de investigación.

¿Qué es Incels?

El término “incel” proviene del inglés involuntary celibate (“célibe involuntario”) y se utiliza para describir a personas, en su mayoría hombres, que consideran que no logran establecer relaciones afectivas o sexuales pese a desearlo. El concepto ha evolucionado en el entorno digital hasta convertirse en una subcultura en línea donde se comparten experiencias personales, así como percepciones sobre relaciones, rechazo social y dinámicas de género.

Ilustración: Liliana Pedraza.

En este contexto, “incels.is” es identificado como un foro en internet donde participan usuarios que se adscriben a esta comunidad. Este tipo de plataformas funcionan como espacios de interacción donde los participantes intercambian ideas, desarrollan lenguaje propio y refuerzan visiones compartidas sobre su situación personal, muchas veces centradas en experiencias de frustración o aislamiento.

Lee también Padres de familia exigen destitución de la directora de una primaria en Oaxaca; la acusan de confrontar a los alumnos por una supuesta amenaza

Diversos estudios también advierten que, dentro de estos entornos digitales, pueden difundirse discursos polarizados, incluyendo posturas críticas hacia las mujeres o el feminismo, así como narrativas que refuerzan percepciones negativas. Estas dinámicas han sido objeto de análisis por parte de especialistas, quienes señalan que dichos espacios pueden influir en la forma en que los usuarios interpretan su entorno social y construyen sus propias creencias.

Pronunciamiento de la escuela

La preparatoria “Anton Makarenko” emitió un comunicado en el que expresó su pesar por el fallecimiento de las docentes María del Rosario y Tatiana Bedolla, señalando que su pérdida deja un impacto profundo en la comunidad educativa y manifestando solidaridad con sus familiares, estudiantes y personal docente.

Pronunciamiento de la preparatoria “Anton Makarenko”. Foto: Especial.

Lee también Abren investigación contra policías viales de Zacatecas; fueron grabados tomando bebidas alcohólicas dentro de la corporación

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/rmlgv