Culiacán. - El líder estatal de Movimiento Ciudadano, Sergio Torres, víctima de un atentado a balazos el pasado 28 de enero cuando se trasladaba a sus oficinas en el centro de Culiacán, volvió a ser hospitalizado para practicarle nuevos estudios médicos y una vez que concluyan volverá a su casa para su recuperación.

Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, aclaró que se enteró de este movimiento del político y diputado local por lo que no tiene mayores datos sobre su estado de salud, ya que está en recuperación y vigilancia médica en su hogar.

Comentó que a fines del mes pasado, Torres Félix fue dado de alta del hospital donde permaneció por varias semanas luego de haber sido víctima de un ataque a balazos junto con la diputada Elizabet Montoya, la cual se recupera de las lesiones que sufrió en uno de sus ojos y ya anunció que en breve regresa a su curul.

Sobre el tema de Sergio Torres, el secretario de Salud de Sinaloa, Cuitláhuac González Galindo, externó que por la información que tiene, este en su recuperación ya no requiere de estar conectado a los aparatos.

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Hizo ver que sólo tuvo conocimiento que este fue llevado a un hospital de la capital del estado para ser sujeto a una serie de nuevos exámenes que tienen que ver con la evolución que presenta, ya que está bajo supervisión médica particular.

El pasado 9 de marzo, la fiscal general del Estado, Claudia Zulema Sánchez Kond, expresó que en el caso del atentado a balazos se siguen tres líneas de investigación y esperan que su condición de salud le permita tomarle su declaración.

Señaló que en cuanto a la detención por autoridades federales de una persona de nombre Jesús Emir “N”, al que lo relacionan con este caso, se solicitó la información oficial para determinar qué relación y en que parte este puede estar vinculado al caso.

Manifestó que se tiene abierta una carpeta de investigación con tres líneas distintas en las que se trabajan. Una de ellas tiene que ver con el servicio de telefonía, otra con los fragmentos de huellas dactilares encontradas en vehículos que fueron abandonados y otra en el cotejo de diversos videos.

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