Más Información

Sergio Torres Félix, diputado emecista baleado, está grave, confirma gobernador de Sinaloa; "se encuentra en quirófano", señala

Sergio Torres Félix, diputado emecista baleado, está grave, confirma gobernador de Sinaloa; "se encuentra en quirófano", señala

Caen tres presuntos implicados en masacre de Salamanca; son detenidos en zona de influencia del Cártel de Santa Rosa de Lima

Caen tres presuntos implicados en masacre de Salamanca; son detenidos en zona de influencia del Cártel de Santa Rosa de Lima

Dos detenidos y presunto exceso de velocidad, lo que sabemos del descarrilamiento del Tren Interoceánico; se cumple un mes

Dos detenidos y presunto exceso de velocidad, lo que sabemos del descarrilamiento del Tren Interoceánico; se cumple un mes

¿Quién es la diputada Elizabeth Rafaela Montoya Ojeda? Fue atacada a tiros esta tarde en Culiacán

¿Quién es la diputada Elizabeth Rafaela Montoya Ojeda? Fue atacada a tiros esta tarde en Culiacán

Él es Sergio Torres Félix, líder de MC en Sinaloa baleado este miércoles; fue secretario de Pesca durante gobierno de Quirino Ordaz

Él es Sergio Torres Félix, líder de MC en Sinaloa baleado este miércoles; fue secretario de Pesca durante gobierno de Quirino Ordaz

Cae Israel Vizcarra Beltrán, "El Palillo", jefe de plaza en "El Dorado"; es señalado de producir drogas para "Los Mayitos"

Cae Israel Vizcarra Beltrán, "El Palillo", jefe de plaza en "El Dorado"; es señalado de producir drogas para "Los Mayitos"

, líder de Movimiento Ciudadano en Sinaloa, con un larga trayectoria en la vida política del estado.

Nació en Culiacán en junio de 1966 y este año cumplirá 60 años.

De acuerdo con su página en el Congreso de Sinaloa, es Contador Público y licenciado en Derecho.

Lee también

Inició su carrera política en las filas del Partido Revolucionario Institucional (), en el que militó hasta 2020.

Fue diputado del congreso de Sinaloa de 2007 a 2010 y diputado federal entre 2012 y 2013

También se desempeñó como Presidente Municipal de Culiacán (2014-2016) y secretario de Pesca y Acuacultura durante el gobierno del priista Quirino Ordaz Coppel.

Lee también

Milita en desde 2020, partido del que actualmente es dirigente estatal y diputado local.

Ese miércoles fue objeto de un ataque armado por parte de hombres armados. Su estado de salud se reporta como grave.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ao/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]