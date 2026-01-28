Él es Sergio Torres Félix, líder de MC en Sinaloa baleado este miércoles; fue secretario de Pesca durante gobierno de Quirino Ordaz

Más Información
Sergio Torres Félix, líder de Movimiento Ciudadano en Sinaloa, con un larga trayectoria en la vida política del estado.
Nació en Culiacán en junio de 1966 y este año cumplirá 60 años.
De acuerdo con su página en el Congreso de Sinaloa, es Contador Público y licenciado en Derecho.
Inició su carrera política en las filas del Partido Revolucionario Institucional (PRI), en el que militó hasta 2020.
Fue diputado del congreso de Sinaloa de 2007 a 2010 y diputado federal entre 2012 y 2013
También se desempeñó como Presidente Municipal de Culiacán (2014-2016) y secretario de Pesca y Acuacultura durante el gobierno del priista Quirino Ordaz Coppel.
Milita en Movimiento Ciudadano desde 2020, partido del que actualmente es dirigente estatal y diputado local.
Ese miércoles fue objeto de un ataque armado por parte de hombres armados. Su estado de salud se reporta como grave.
