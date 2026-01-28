Pachuca. – Al menos 50 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Guardia Nacional realizaron un operativo en el centro del municipio de Tepeji del Río, Hidalgo, para suspender el suministro de energía eléctrica en una vivienda habitada por adultos mayores.

Los hechos se registraron en la colonia centro donde los agentes acordonaron la zona para permitir que personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) realizara el corte del servicio eléctrico.

Estas acciones se llevaron a cabo tras una denuncia presentada ante la Fiscalía General de la República (FGR), en la que los adultos mayores son señalados por el presunto robo de energía eléctrica desde hace 17 años.

Elementos de Guardia Nacional y Sedena realizan operativo para ejecutar un corte de energía eléctrica en una vivienda de adultos mayores en Tepeji Hidalgo. Foto: Especial.

No obstante, el operativo fue ampliamente criticado por ciudadanos, quienes señalaron que los elementos de seguridad portaban capuchas, armas largas y chalecos antibalas durante el traslado de los adultos mayores y la suspensión del suministro eléctrico.

Asimismo, cuestionaron la estrategia de seguridad, al señalar que el municipio enfrenta graves problemas de inseguridad, como homicidios, robo de combustible y narcomenudeo, sin que se implementen operativos de similar magnitud para atender estos delitos.

Por su parte, los acusados afirmaron que ya habían iniciado una queja ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), debido a que su consumo de energía resultaba excesivo, situación que les impidió realizar el pago correspondiente y derivó en el corte del suministro.

