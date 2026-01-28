TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.- La madrugada de este miércoles, sujetos incendiaron un bar de la colonia Terán en Tuxtla Gutiérrez, sin reporte de lesionados ni fallecidos.

En un video de redes sociales se observa, cuando cerca de las dos de la madrugada, tres hombres y una mujer llegan al negocio "Las Tarimitas" con bidones de gasolina, y enseguida prenden fuego al inmueble.

Los presuntos responsables podrían ser parte de un grupo de personas que, alrededor de las once de la noche, fue sacado del bar por el cierre de horario.

Vecinos dijeron además que los agresores volvieron más tarde al sitio. Exigieron que los dejaran reingresar, al no conseguirlo regresaron horas después y causaron el incendio.

El hecho violento fue cometido 48 horas después de que el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar informó que enviará una iniciativa de ley federal para dotar de armas de más alto poder a las corporaciones policíacas de Chiapas para combatir la delincuencia en el proceso de la restitución de la paz de la entidad.

"No puede ser que estén mejor armados los bandidos y los delincuentes que las propias instituciones, yo no creo en eso, por eso no escatimo nunca en la inversión del armamento, afirmó el mandatario.

"Le pediré al fiscal general, al Tribunal de Justicia que preparemos una iniciativa de ley federal para que por conducto de nuestros diputados federales, senadores o de instituciones que representamos, podamos dotar de armas de más alto poder a la seguridad del pueblo ", indicó el gobernador a través de sus redes sociales.

Ahora el trabajo consiste en preparar esa iniciativa para que sea parte de la agenda legislativa en el período que arrancará el primero de febrero, precisó.

Esta semana, Eduardo Ramírez encabezó la entrega de armas a corporaciones integradas en la Secretaría de Seguridad del Pueblo.

El secretario de Seguridad del Pueblo, Oscar Alberto Aparicio dijo que en la primera jornada se entregaron 500 armas, en fecha próxima se distribuirán 500 más además de botiquines tácticos de combate.

Este año también se reforzará el equipamiento policíacas con cinco unidades Kanan, (Guardián , en lengua maya), que son vehículos blindados móviles de alto nivel, así como 15 vehículos blindados VTL, mil chalecos antibalas, dos aeronaves no tripuladas y la incorporación de un helicóptero Bell 206 para continuar con operativos de alto impacto en Chiapas.

Se fortalecerá asimismo el recurso humano con la próxima graduación de 100 elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), con los cuales se alcanzarán 850 integrantes de élite, de los mil previstos.

aov/cr