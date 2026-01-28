Pachuca.– Por el delito de extracción ilícita de minerales, la Fiscalía General de la República (FGR) ejecutó una orden de cateo en una mina ubicada en el municipio de Zimapán, en el estado de Hidalgo.

La diligencia fue solicitada por la Fiscalía Especializada de Control Regional en la entidad, luego de que un juez del Sistema Penal Acusatorio autorizara el cateo como parte de una investigación iniciada tras una denuncia presentada por los presuntos afectados.

En el operativo participaron elementos de la Policía Federal Ministerial, del Centro Federal Pericial Forense, así como personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y corporaciones de seguridad pública. Durante la intervención se aseguró una camioneta, cuatro carretillas, palas, dos barrenadores, tres barras de barrenación, así como 10 kilogramos de explosivo.

Lee también Caen dos presuntos implicados en masacre de Salamanca; son detenidos en zona de influencia del Cártel de Santa Rosa de Lima

Asimismo, quedó bajo resguardo diversa documentación relacionada con la actividad investigada.

Tanto el inmueble como los objetos asegurados fueron puestos a disposición del fiscal federal, quien continuará con las investigaciones para determinar la responsabilidad correspondiente por la presunta extracción ilegal de mineral.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/cr