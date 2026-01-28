Salamanca, Gto.- Tras diversos cateos, al menos dos personas fueron detenidas por su presunta participación en la masacre perpetrada en los campos de fútbol de la comunidad Loma de Flores, la tarde del domingo 25 de enero de 2026.

Las detenciones se lograron en operativos desplegados el lunes y martes en la noche en los municipios de Villagrán, Juventino Rosas y Celaya, zona de influencia criminal del Cártel Santa Rosa de Lima, confirmaron fuentes cercanas a las investigaciones.

Agentes de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado, con apoyo de elementos de la Guardia Nacional y Fuerzas del Estado, intervinieron domicilios en la comunidad Santa Rosa de Lima, cuna del CSRL, de Villagrán; y el poblado San Antonio de los Morales, de Juventino Rosas.

Los detenidos se relacionan con el Cártel de Santa Rosa de Lima (28/01/2026). Foto: Especial

La operatividad se ejecutó como parte de las indagatorias por los homicidios de 11 personas el domingo pasado al término de un partido de fútbol en la comunidad Loma de Flores, de Salamanca, y en donde varias más fueron heridas por proyectiles disparados con rifles de asalto.

En esos lugares, habrían detenido a dos hombres y a una mujer, y encontraron indicios que podrían tener relación con el multihomicidio, por lo que procedieron a su embalaje para las pruebas periciales y aseguraron algunos predios.

Aunque este medio solicitó información a la Fiscalía estatal, a cargo de Gerardo Vázquez Alatriste, sobre los resultados alcanzados y respecto a las personas capturadas, no hubo respuesta.

Cancha de futbol donde fue el multihomicidio en Salamanca (28/01/2026). Foto: Especial

El martes, la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo reveló que se tienen “avances claros en las líneas de investigación sobre los hechos y motivaciones” y enfatizó su compromiso para que haya justicia para todas las víctimas.

No obstante que la mandataria precisó que la FGE tendrá que informar puntualmente de esos avances y realizar un trabajo muy profesional que permita que no haya impunidad, su titular ha mantenido en reserva el progreso de las indagatorias.

