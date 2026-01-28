Más Información

Atacan a balazos a líder estatal y a diputada de Movimiento Ciudadano en Sinaloa

Rocha Moya instruye implementar operativo de búsqueda de responsables del ataque a diputados de MC; se desconoce su estado de salud

El gobernador de Sinaloa, se pronunció tras el ataque contra diputados de Movimiento Ciudadano, Sergio Torres Félix y Elizabeth Montoya Ojeda.

A través de su cuenta de X, Rocha Moya informó que instruyó al Secretario de Seguridad Pública, Oscar Rentería Schazarino, a emprender de inmediato un operativo de búsqueda y captura de los responsables.

Además, mencionó que se ha comunicado con la titular de la Fiscalía General del Estado (), para comenzar con la investigación del suceso.

Rubén Rocha Moya se pronunció tras el ataque contra diputados de Movimiento Ciudadano (28/01/2026). Foto: Especial
Preparan operativo de búsqueda

Rubén Rocha Moya dispuso un operativo especial, con respaldo de un helicóptero, en busca de los atacantes.

Durante el atentado a balazos que se produjo afuera de las oficinas del partido, sobre el boulevard Niños Héroes, conocido como malecón viejo, uno de los escoltas, de Torres Félix que repelió la agresión, resultó lesionado, por lo que tuvo que ser auxiliado y llevado a uno de los hospitales de la capital del estado.

A escasos minutos del atentado contra los diputados locales de Movimiento Ciudadano que se disponían viajar a la Ciudad de México, a cuatro calles de ese lugar, fue encontrado abandonado un automóvil con impactos de bala, lo que hace presumir que se trata de la unidad en la que viajaban los atacantes.

Sesión del Congreso en Sinaloa (28/01/2026). Foto: Especial
Minutos antes, los dos miembros del grupo parlamentario del Movimiento Ciudadanos, habían participado en la comparecencia del Secretario de Administración y Finanzas, Joaquín Alberto Landeros Guicho, por lo que se le concedió a Torres Félix, ser el primer diputado el cuestionar al funcionario.

En su participación, este interrogó al funcionario estatal que acudió a la glosa del Cuarto Informe de Gobierno, sobre la situación financiera, cuya respuesta que en el sentido que de la deuda pública y no documentada que recibieron de mas de 17 mil millones de pesos, al cierre de este sexenio se va a reducir.

