Cuernavaca, Mor.- Una investigación a la dirección de Obras Públicas del Ayuntamiento de Cuautla, arrojó una serie de irregularidades que van desde actos de extorsión contra tiendas de conveniencia, intervención en litigios por la posesión de predios y el retraso de obras de rehabilitación de un mercado siniestrado por el fuego, debido a que el extitular de la dependencia Raúl Aguilar Montiel pretendió imponer la contratación de empresas para ejecutar los trabajos de reconstrucción.

Los datos obtenidos en la investigación ordenada por el alcalde Jesús Corona Damián fueron determinantes para cesar a Aguilar Montiel en diciembre pasado, y habilitarlo como asesor mientras avanzan otras investigaciones que tiene la Fiscalía General del Estado (FGE) por el delito de extorsión.

La carpeta de investigación que integra la FGE fue presentada por una tienda de conveniencia de Cuautla, cuyos representantes legales acusan al exdirector de Obras Públicas de someterlos a presuntos intentos de extorsión a cambio de permisos operativos.

En la denuncia se citan nombres de otros tres colaboradores del exdirector de Obras, considerado uno de los hombres de mayor confianza del alcalde Jesús Corona, con quien trabajó en su primer periodo de gestión (2019-2021), también en la dirección de Obras Públicas.

De acuerdo con la revisión que realizaron desde el interior del Ayuntamiento, Aguilar Montiel legitimó una fusión de cinco predios cuya venta se realizó de manera fraudulenta, con documentos apócrifos, certificados inexistentes en juzgados de paz y falsificación de una fe notarial.

Los elementos de prueba fueron exhibidos por la empresa propietaria de los terrenos en un juicio de amparo que tiene cuatro ampliaciones, en los que ha demostrado los actos ilícitos de la empresa que puso en venta los terrenos, cuya superficie supera los cinco mil metros cuadrados en la colonia Hidalgo de Cuautla.

En la causa constitucional 1616/2019 se citan actos reclamados de la dirección general de Obras Públicas, Junta municipal catastral, desarrollo urbano sustentable y dirección de Fraccionamientos y Condominios, entre otras dependencias de Cuautla.

Frente al resultado de esta investigación y la carpeta que integra la FGE, el Ayuntamiento que preside Jesús Corona, anunció la preparación de las denuncias correspondientes para fincar responsabilidades contra quienes resulten responsables.

El exdirector de Obras Públicas fue buscado por la corresponsalía vía telefónica y mediante mensajes en su teléfono móvil, y no se obtuvo ninguna respuesta.

