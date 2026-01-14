Más Información

Liberan a exrector de la Universidad Autónoma de Campeche; fue detenido por presunta posesión de drogas

Liberan a exrector de la Universidad Autónoma de Campeche; fue detenido por presunta posesión de drogas

Anticorrupción revela que ya hay investigaciones por descarrilamiento; revisará que no haya omisiones

Anticorrupción revela que ya hay investigaciones por descarrilamiento; revisará que no haya omisiones

Estos son los países afectados por la suspensión de emisión de visas de EU, según medios

Estos son los países afectados por la suspensión de emisión de visas de EU, según medios

Suprema Corte ratifica blindaje a Abelina López; alcaldesa de Acapulco es acusada por desvío de casi 900 mdp

Suprema Corte ratifica blindaje a Abelina López; alcaldesa de Acapulco es acusada por desvío de casi 900 mdp

Cruz Azul vs Atlas: Horario y canales para ver EN VIVO la Liga MX, HOY, miércoles 14 de enero

Cruz Azul vs Atlas: Horario y canales para ver EN VIVO la Liga MX, HOY, miércoles 14 de enero

Senadora de Morena presenta punto de acuerdo para proteger datos de usuarios de líneas telefónicas; advierte vulneraciones de seguridad

Senadora de Morena presenta punto de acuerdo para proteger datos de usuarios de líneas telefónicas; advierte vulneraciones de seguridad

Temax, Yucatán -. Una tragedia se registró en este municipio, luego de que un cobró la vida de un adulto mayor y dejó a su esposa con lesiones de gravedad.

El lamentable suceso ocurrió en la calle 26 por 47, cerca de la zona conocida como La Ganadera, donde el matrimonio conformado por Modesto Pool A. y Margarita H. C., ambos de 74 años de edad, había acudido a un terreno para cortar leña, cuando un enjambre de abejas los atacó.

Margarita, pese a recibir múltiples , logró salir corriendo del lugar y pedir auxilio a los vecinos, sin embargo, su esposo quedó tirado dentro del predio, rodeado por las abejas.

Lee también

Tras un aviso al número de emergencias 911, al sitio arribaron paramédicos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), quienes brindaron atención a la mujer.

En tanto, bomberos y elementos policiales se internaron en el área para localizar al anciano, el cual fue encontrado sin vida, con el cuerpo cubierto de abejas.

La zona fue acordonada para que personal de la Fiscalía General del Estado de Yucatán realizara las diligencias correspondientes.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]