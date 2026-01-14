Temax, Yucatán -. Una tragedia se registró en este municipio, luego de que un ataque de abejas cobró la vida de un adulto mayor y dejó a su esposa con lesiones de gravedad.

El lamentable suceso ocurrió en la calle 26 por 47, cerca de la zona conocida como La Ganadera, donde el matrimonio conformado por Modesto Pool A. y Margarita H. C., ambos de 74 años de edad, había acudido a un terreno para cortar leña, cuando un enjambre de abejas los atacó.

Margarita, pese a recibir múltiples picaduras, logró salir corriendo del lugar y pedir auxilio a los vecinos, sin embargo, su esposo quedó tirado dentro del predio, rodeado por las abejas.

Lee también Exrector de Universidad Autónoma de Campeche es trasladado al Cereso de Kobén; lo acusan de posesión de drogas

Tras un aviso al número de emergencias 911, al sitio arribaron paramédicos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), quienes brindaron atención a la mujer.

En tanto, bomberos y elementos policiales se internaron en el área para localizar al anciano, el cual fue encontrado sin vida, con el cuerpo cubierto de abejas.

La zona fue acordonada para que personal de la Fiscalía General del Estado de Yucatán realizara las diligencias correspondientes.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/cr