Culiacán. - La confrontación entre un grupo armado y elementos del Ejército y la Guardia Nacional en la colonia Tierra Blanca en Culiacán se derivó de un ataque previo a una pareja que viajaban en un vehículo Mazda, donde el conductor, Fernando Adán “N” de 23 años, perdió la vida y su acompañante resulto herida.

Sobre la avenida Álvaro Obregón, una pareja que viajaba en un vehículo fue objeto de un atentado con armas automáticas, en cuyos hechos, la joven Rosa Guadalupe “N”, tuvo que ser auxiliada y trasladada a un hospital al resultar herida.

Cerca de la zona, elementos militares que patrullaban el lugar al escuchar las detonaciones de las armas de fuego acudieron al lugar y fueron recibidos a balazos, por lo que se inició un enfrentamiento y posterior persecución en la que se unió miembros de la Guardia Nacional.

Los civiles armados en su huida lanzaron púas de acero a la carpeta asfáltica, lo que provocó que una unidad militar resultara con las dos llantas delanteras dañadas, sin embargo, uno de los vehículos en que viajaban presuntamente los agresores quedó abandonado.

En un principio se manejó que una mujer que en esos momentos caminaba por esa zona recibió una bala perdida, por lo que tuvo que ser auxiliada y trasladada a un hospital sin que se conozca su estado de salud y su identidad, sin embargo, después, se certificó que ella era pareja del joven que murió en un vehículo Mazda.

