Más Información
Taxistas que invadían ciclovía agreden a reporteros de EL UNIVERSAL; con golpes y jaloneos obligan a fotógrafo a borrar material
En forma sorpresiva, el servicio de energía eléctrica quedó suspendido en una larga franja del medio rural, desde la comunidad conocida como El Diez, a la salida sur de la capital del estado y en varias secciones de la sindicatura de Villa Juárez, Navolato.
Sin que se conozcan aún las causas de este apagón, en la sindicatura de Costa Rica, en la jurisdicción de Culiacán, los habitantes reportaron que se quedaron sin el suministro del fluido eléctrico, por lo que realizaron múltiples reportes a la Comisión Federal de Electricidad.
En el medio urbano de la capital del estado, en algunos sectores de la parte sur-poniente, también resintieron en forma temporal la suspensión masiva del servicio de suministro de luz eléctrica.
Lee también: Mantienen suspensión de clases en dos municipios de Sinaloa; pronostican lluvias y nevadas
LL
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]