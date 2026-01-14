En forma sorpresiva, el servicio de energía eléctrica quedó suspendido en una larga franja del medio rural, desde la comunidad conocida como El Diez, a la salida sur de la capital del estado y en varias secciones de la sindicatura de Villa Juárez, Navolato.

Sin que se conozcan aún las causas de este apagón, en la sindicatura de Costa Rica, en la jurisdicción de Culiacán, los habitantes reportaron que se quedaron sin el suministro del fluido eléctrico, por lo que realizaron múltiples reportes a la Comisión Federal de Electricidad.

En el medio urbano de la capital del estado, en algunos sectores de la parte sur-poniente, también resintieron en forma temporal la suspensión masiva del servicio de suministro de luz eléctrica.

Lee también: Mantienen suspensión de clases en dos municipios de Sinaloa; pronostican lluvias y nevadas

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL