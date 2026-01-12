Más Información
Culiacán, Sin.- A excepción de los municipios de Elota y Sinaloa donde se mantiene la suspensión de clases en ambos turnos, por pronósticos de lluvias y efectos de la posible caída de agua nieve y nevadas en las zonas montañosas, en el resto el estado, el turno escolar vespertino se va a desarrollar con normalidad.
La mañana de este lunes, la Secretaría de Educación Pública y Cultura del Estado notificó la suspensión de clases en todos los niveles, en el turno matutino de los municipios de Angostura, Culiacán, Badiraguato, Cósala, Mocorito, Navolato, Mazatlán y Sinaloa.
De decisión fue tomada con base a la recomendación del Instituto Estatal de Protección Civil ante los pronósticos de lluvias con tormentas eléctricas y posible caída de agua nueve y nevadas, en las zonas altas de los municipios de Badiraguato y San Ignacio, los cuales comparten zonas limítrofes con Chihuahua y Durango.
Con el cambio en el comportamiento climático, solo se mantuvo la suspensión de clases en todos los niveles en Sinaloa municipio y se incorporó en esta alerta, a Elota, como medida preventiva, ante el pronósticos que en esos territorios van a continuar las precipitaciones pluviales con posibles tormentas eléctricas.
