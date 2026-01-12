Culiacán, Sin.- La Secretaría de Educación Pública y Cultura del Estado notificó la suspensión del inicio de clases en ocho municipios del estado, ante los pronósticos de de posible caída de nieve o aguanieve en las zonas de montaña y de la probabilidad de que las lluvias se generalicen en todo el estado.

En un breve comunicado emitido se dio a conocer que por recomendación del Instituto de Protección Civil en los municipios de Angostura, Culiacán, Badiraguato, Cósala, Mocorito, Navolato, Mazatlán y Sinaloa, se suspenden este dia las actividades escolares.

La noche del domingo pasado, el Instituto Estatal de Protección Civil emitió una alerta sobre los pronósticos del tiempo para este inicio de semana, en la que vuelven a las aulas, los alumnos del nivel básico y cerca de treinta y cuatro mil docentes y personal administrativo de los planteles educativos, tanto públicos, como privados.

Según el reporte que fue divulgado la noche del domingo pasado, en los municipios que tienen sus limites con los vecinos estados de Chihuahua y Durango, como son Badiraguato y San Ignacio, se prevé la caída de nieve o aguanieve, por lo que se recomienda abrigarse muy bien ante un descenso de temperatura.

De acuerdo al calendario escolar de la Secretaría de Educación Pública y Cultura del Estado, los 296 mil alumnos de primaria, 151 mil 140 de secundaria y los de preescolar e inicial, retornar este lunes a clases, al concluir el periodo vacacional.

Protección Civil advierte posibles nevadas así como lluvias con actividad eléctrica

