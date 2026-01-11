Más Información

Harfuch anuncia dos detenciones más ligadas al asesinato de Carlos Manzo; uno era el director de Relaciones Públicas

"No sirve de nada más violencia"; Sheinbaum reitera llamado a EU de atender consumo de fentanilo

“Nadie nos dicta qué hacer”: presidente de Cuba responde a Trump; “Cuba nunca ha recibido compensación monetaria”

Globos de Oro 2026 EN VIVO; sigue la cobertura minuto a minuto de la gala

Barcelona conquista la Supercopa de España tras vencer al Real Madrid con Raphinha como figura

"El crimen no es opción de vida, es cárcel", advierte Sheinbaum; refuerzan Plan por la Paz en Michoacán

Este domingo 11 y el lunes 12 de enero, gran parte de territorio de la República Mexicana mantendrá condiciones invernales, derivado del avance del frente frío número 27.

La Comisión Nacional del Agua (), a través del Servicio Meteorológico Nacional (), explicó que lo anterior corresponde a la segunda tormenta invernal, por lo que se pronostica un ambiente muy frío a gélido en el noroeste, norte y noreste del país.

El frente frío 27 se extenderá sobre el sureste mexicano y el norte de la península de Yucatán, lo que podría generar lluvias intensas a puntuales en entidades federativas del sur. A la vez, Conagua alertó que hay probabilidad de caída de nieve y aguanieve en cimas montañosas del centro y oriente de México.

Pronóstico de lluvias para este lunes 12 de enero de 2026:

  • Lluvias intensas con puntuales torrenciales (150 a 250 mm): Veracruz (Los Tuxtlas y Olmeca)
  • Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Tabasco (oeste) y Chiapas (noroeste).
  • Lluvias fuertes a puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Veracruz (Papaloapan) y Oaxaca.
  • Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Chihuahua, Sinaloa, Durango, Coahuila, Puebla (Tehuacán-Sierra Negra), Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
  • Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Sonora, Nayarit, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas y Veracruz (Sotavento, Capital y Las Montañas).
  • Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Jalisco, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala y Estado de México.

Continúan las bajas temperaturas en la ciudad; capitalinos caminan a sus destinos con chamarras, gorros, bufandas y guantes. Foto: Luis Camacho / EL UNIVERSAL
¿En dónde caerá nieve o aguanieve este lunes 12 de enero? Esto dice Conagua

  • Posible caída de nieve o aguanieve: zonas de Chihuahua, Durango, Sinaloa (sierra), Coahuila, Nuevo León y Zacatecas.
  • Posible lluvia engelante: zonas de Chihuahua, Durango, Zacatecas y Nuevo León.

La lluvia engelante, de acuerdo con la Comisión Nacional del Agua, son gotas que tienen una temperatura inferior a los cero grados Celsius.

Las gotas de esta lluvia pueden congelarse al entrar en contacto con el suelo, superficie de aeronaves en vuelo o de otros objetos. También es conocida como “lluvia subfundida”.

La lluvia engelante puede congelarse al entrar en contacto con el suelo. Foto: Emilio Vázquez, El Universal
Llaman a atender instrucciones de Protección Civil

El SMN también alertó por vientos de 20 a 30 km/hora con rachas de 40 a 60 km/hora en el golfo de California, Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Durango y Puebla.

Así como viento de 10 a 20 km/hora con rachas de 30 a 50 km/ hora en Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México y Ciudad de México.

La explicó que las lluvias fuertes, muy fuertes, intensas y torrenciales podrían estar acompañadas con descargas eléctricas, además de originar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves y encharcamientos.

Sobre las rachas de viento, advirtió que podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.

Finalmente, indicó que la caída de nieve, agua nieve o lluvia engelante puede ocasionar derrapes o colisiones en tramos carreteros, especialmente en curvas o pendientes. Por ello, solicitó atender las instrucciones de elementos de Protección Civil.

