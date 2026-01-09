Más Información

Efraín Morales, director de la Comisión Nacional del Agua (), indicó que para se prevé una “renovación completa” de la infraestructura porque data de los años 70.

En la conferencia mañanera de la presidenta de este viernes 9 de enero desde Acapulco, , Morales expuso los trabajos a realizarse, que contempla un blindaje ante sismos y fenómenos meteorológicos.

“La infraestructura que tenemos en Acapulco es una infraestructura que data de los años 70, es una estructura que es muy vulnerable ante fenómenos climatológicos y también ante sismos, es por ello que lo que vamos a llevar a cabo es una renovación completa de la infraestructura con la que cuenta Acapulco”, dijo.

Efraín Morales, director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) durante conferencia de la presidenta Sheinbaum en Acapulco, Guerrero (09/01/2026). Foto: Presidencia
Entre otras tareas, destacó la renovación de los sistemas de abastecimiento y distribución de agua que incluye la sustitución de 46 kilómetros de acueductos en Papagayo I y II, y la rehabilitación del acueducto Lomas de Chapultepec.

Mencionó la construcción de pozos radiales: “Estos van a abastecer al 50% de la ciudad, aparte de incrementar el volumen (...). Vamos a contar con agua de mucho mayor calidad para el puerto de Acapulco.

“También se va a llevar a cabo la sustitución y ampliación de redes de distribución, esto nos va a permitir sobre todo evitar pérdidas en fugas y también que el agua pueda llegar a las colonias donde actualmente no tienen un suministro constante”.

Mencionó, entre otras acciones, atención y sectorización, detección de fugas mucho más oportuna, saneamiento, limpieza, desazolve, reforestación y atención a los residuos en el puerto.

Anunció el director de la Conagua la construcción de parques lineales que van a permitir un punto de encuentro familiar, con juegos y pasos para conectar a las colonias.

