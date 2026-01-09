A más de dos años del paso del huracán Otis, Acapulco muestra signos claros de recuperación tanto en materia turística como de seguridad, aseguró la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, al destacar que el puerto cerró 2025 con cifras históricas de ocupación hotelera y una disminución sostenida en los índices de violencia.

Durante su mensaje en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum en la Base Naval de Acapulco, la mandataria estatal subrayó que en 2025 Acapulco registró un incremento del 89.5 por ciento en la afluencia turística y un aumento en la derrama económica respecto al año anterior, con una infraestructura de 16 mil 536 habitaciones y cerca de 300 hoteles en operación.

Diciembre cerró con una ocupación hotelera del 98.4 por ciento, el nivel más alto desde 2019, considerado un año histórico para el turismo a nivel mundial.

“Estamos hablando de estos datos a dos años del huracán Otis […] prácticamente un lleno total en el día de mayor afluencia”, señaló Salgado, al destacar que estos resultados reflejan el renacer del puerto tras la devastación causada por el fenómeno meteorológico.

La gobernadora adelantó que, como parte de esta recuperación, Acapulco se prepara para recibir en 2026 la edición número 50 del Tianguis Turístico, que regresará al puerto con el respaldo del Gobierno de México.

Afirmó que este evento será “la mejor edición de su historia” y un nuevo impulso para la proyección nacional e internacional del destino.

Destacan baja en homicidios en la entidad

En materia de seguridad, Salgado Pineda afirmó que los avances en el puerto y en Guerrero han sido posibles gracias a una estrategia coordinada entre los gobiernos federal, estatal y municipal.

Detalló que durante 2025 se registraron mil 312 homicidios dolosos en la entidad, la cifra más baja desde 2009, mientras que diciembre de ese año se ubicó como el mes con menor incidencia en la última década.

“Estos datos están confirmando que la estrategia de seguridad está dando resultados”, afirmó, al señalar que Guerrero pasó del grupo de los diez estados con mayor incidencia de homicidios a ubicarse en el lugar número 13 a nivel nacional, reflejando una tendencia sostenida a la baja.

La mandataria explicó que estos resultados derivan de la aplicación integral de los cuatro ejes de la Estrategia Nacional de Seguridad: atención a las causas, fortalecimiento de la Guardia Nacional, inteligencia e investigación, y coordinación institucional.

Entre las acciones destacó la instalación de más de mil cámaras de videovigilancia, la entrega de patrullas a corporaciones estatales y municipales, así como un avance del 70 por ciento en la certificación única policial.

Finalmente, Evelyn Salgado agradeció el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum y de las Fuerzas Armadas, así como de las instituciones de seguridad, y reiteró su compromiso de mantener la atención permanente en el territorio.

"La seguridad debe ser una tarea de todos los días”, afirmó, al asegurar que Guerrero continuará trabajando para consolidar la paz y el desarrollo del estado.

