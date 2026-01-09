“Baja cifra de homicidios 40% en este sexenio”

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que de septiembre de 2024 a diciembre de 2025 los homicidios dolosos bajaron 40%; es decir, 34 homicidios diarios menos en el país.

“Es el número más bajo desde 2016”, aseguró Sheinbaum Pardo en su conferencia mañanera de este jueves en Cuernavaca, Morelos, donde destacó también que es resultado de la estrategia de seguridad y de una coordinación muy estrecha de todas las áreas de seguridad y procuración de justicia.

Al resaltar la disminución de 40% en los homicidios dolosos desde el inicio del actual gobierno a diciembre del año pasado, la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Marcela Figueroa, indicó que en el país también bajaron los delitos de alto impacto y 26 estados presentaron disminución en los homicidios dolosos diarios, destacando Zacatecas con 71.1%; Chiapas, con 58.6%; Quintana Roo, con 56.8%; San Luis Potosí, con 53.3%, y Nuevo León, con 52.7%.

Delito en descenso. Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública

“Se ha presentado una tendencia sostenida a la baja. La actual administración inició con un promedio de 86.9 homicidios diarios en el país, y en diciembre de 2025 cerró con un promedio diario de 52.4”, expuso.

Marcela Figueroa apuntó que diciembre de 2025 “es el diciembre más bajo de los últimos 10 años, es decir, desde 2016. Si comparamos 2025 con el año previo, con el 2024, se observa una disminución de 30% en el promedio diario de este delito”.

Puntualizó que 2025 concluyó con una tasa de 17.5 homicidios por cada 100 mil habitantes, también la más baja desde 2016.

La titular del SESNSP detalló que de enero a diciembre del año pasado siete entidades federativas concentraron 50.5% del total de homicidios dolosos.

En primer lugar se ubica Guanajuato, que representó 10.9% del total a nivel nacional, seguido por Chihuahua, con 7.7%; Baja California, con 7.3%. En cuarto sitio quedó Sinaloa , con 7.1%; luego el Estado de México, con 6.5%; en sexta posición, Guerrero, con 5.6%, y Michoacán en séptimo lugar, con 5.4%.

“Solamente del mes de diciembre de 2025, en este caso también son siete entidades en donde se concentró prácticamente el 50% de los homicidios dolosos”, dijo Figueroa. En primer lugar estuvo Guanajuato, con 9.3% del total; le siguió Chihuahua, con 8%; Baja California, 7.9%; en cuarto lugar Sinaloa, con 7.5%; Estado de México, con 5.9%; Morelos, con 5.7%, y Jalisco, con 5.5%.

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad, destacó acciones relevantes del 1 de octubre de 2024 al 31 de diciembre de 2025, como la detención de 40 mil 735 personas por delitos de alto impacto, el aseguramiento de más de 318 toneladas de droga, incluyendo más de 4 millones de pastillas de fentanilo, 21 mil 400 armas de fuego aseguradas y el desmantelamiento de mil 887 laboratorios para la producción de metanfetaminas.

Referente a los delitos de alto impacto, Marcela Figueroa reportó una disminución en los últimos ocho años: “Hay una reducción de 47% en el promedio diario de delitos de alto impacto. Mientras en 2018 el promedio diario de delitos era de 969.4, 2025 cerró con un promedio diario de 514.3.

“Específicamente, el comportamiento de los delitos de alto impacto en la presente administración, la disminución es de 26%. En octubre de 2024 se registraron 636.6 delitos de alto impacto en promedio diario, mientras que diciembre de 2025 cerró con un promedio diario de 472.1”, destacó.

El feminicidio disminuyó en 15.2%, las lesiones dolosas por disparo de arma de fuego se redujeron 11.3%, el secuestro descendió también en 11.3%, los robos con violencia bajaron 14.7%, el robo a casa habitación con violencia representó una disminución de 12.6% y el robo de vehículo con violencia tuvo un decremento de 19.5%.

El robo a transportista con violencia tuvo una disminución de 23.3%, robo a transeúnte con violencia se redujo 15.9%, el robo a negocio con violencia se aminoró en 14.8% y otros robos con violencia disminuyeron en 6%.

“En el caso de la extorsión, entre 2024 y 2025 tiene un incremento de 2.3%”, reportó.

Del 6 de julio al 28 de diciembre de 2025, la Estrategia Nacional contra la Extorsión registró 4 mil 350 carpetas de investigación iniciadas por las fiscalías. También se atendieron 119 mil 864 llamadas en el 089, de las cuales 90 mil 442 (75.5%) fueron extorsiones no consumadas por orientación en tiempo real, 16 mil 570 (13.8%) fueron por denuncia de un número que intentó engaño o extorsión pasada y 12 mil 852 (10.7%) fueron extorsiones consumadas.

Como parte del programa Sí al Desarme, Sí a la Paz, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, dijo que de octubre de 2024 a diciembre de 2025 se han canjeado 9 mil armas de fuego por dinero en efectivo.