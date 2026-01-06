Más Información

Al asegurar que bajó el número de homicidios en diciembre, la presidenta reconoció la estrategia de seguridad del expresidente .

En su conferencia mañanera de este martes 6 de enero en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo comentó que la estrategia de seguridad en su administración se está reforzando.

“El presidente López Obrador tuvo una estrategia, logró disminuir el homicidio; primero estabilizarlo y después disminuirlo, cambió la tendencia, que es muy importante, muy importante”, dijo al exponer una gráfica y señalar que “con Calderón y iba subiendo”.

“¿A qué atribuyo esta disminución? Fortalecimiento de la inteligencia y la investigación para la seguridad pública”, comentó.

La titular del Ejecutivo federal señaló que debe haber un sistema “más robusto” de inteligencia e investigación vinculado con las fiscalías para que pueda haber carpetas de investigación que se traduzcan en órdenes de cateo o aprehensión.

“Hemos hecho un trabajo muy grande para fortalecer la inteligencia y la investigación para la seguridad pública”, dijo al asegurar que el Centro Nacional de Inteligencia ya no se usa para investigar a la oposición.

Indicó que en los próximos días se presentarán cifras sobre la disminución de los homicidios.

