Al asegurar que bajó el número de homicidios en diciembre, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reconoció la estrategia de seguridad del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

En su conferencia mañanera de este martes 6 de enero en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo comentó que la estrategia de seguridad en su administración se está reforzando.

“El presidente López Obrador tuvo una estrategia, logró disminuir el homicidio; primero estabilizarlo y después disminuirlo, cambió la tendencia, que es muy importante, muy importante”, dijo al exponer una gráfica y señalar que “con Calderón y Peña iba subiendo”.

“¿A qué atribuyo esta disminución? Fortalecimiento de la inteligencia y la investigación para la seguridad pública”, comentó.

La titular del Ejecutivo federal señaló que debe haber un sistema “más robusto” de inteligencia e investigación vinculado con las fiscalías para que pueda haber carpetas de investigación que se traduzcan en órdenes de cateo o aprehensión.

“Hemos hecho un trabajo muy grande para fortalecer la inteligencia y la investigación para la seguridad pública”, dijo al asegurar que el Centro Nacional de Inteligencia ya no se usa para investigar a la oposición.

Indicó que en los próximos días se presentarán cifras sobre la disminución de los homicidios.

