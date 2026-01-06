Más Información

La presidenta afirmó que México no necesita de la intervención de actores externos para atender los temas de y reiteró que cualquier relación con otros países, en particular con Estados Unidos, debe basarse en la colaboración y el respeto a la soberanía nacional.

Al ser cuestionada sobre la relación bilateral en materia de seguridad, la Mandataria respondió: “En México resolvemos los mexicanos, no necesitamos de nadie del exterior”, sostuvo, al tiempo que aclaró que su gobierno mantiene una política abierta a la cooperación internacional en distintos ámbitos.

Sheinbaum destacó que México apuesta por relaciones internacionales sólidas, que incluyan inversiones, intercambio cultural y cooperación educativa con países de todo el mundo.

"Es buenísimo que haya y que vengan inversiones de otros países del mundo, y que haya colaboración cultural, colaboración educativa, colaboración en todos los sentidos”, expresó.

En ese contexto, recordó que actualmente se lleva a cabo la reunión anual de embajadores y cónsules de México, que se celebra cada enero, en la que participan representantes diplomáticos del país en el exterior junto con la .

Señaló que estos encuentros tienen como objetivo fortalecer los vínculos internacionales y promover buenas relaciones con las naciones donde México tiene representación.

“De ahí a la intervención o al injerencismo es otra cosa”, subrayó.

La Mandataria enfatizó que el respeto a los principios constitucionales es una obligación del Ejecutivo federal.

“Como juré hacerlo el día que tomé posesión. Quien no siga como presidente estos principios, pues está violando la Constitución”, advirtió.

Sobre si ha sostenido comunicación con , presidenta de Venezuela, Sheinbaum respondió que hasta el momento no ha tenido una llamada con ella.

