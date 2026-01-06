Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela, comienza a gobernar bajo presión; aboga por relación equilibrada y de respeto con EU

Más Información

inicia formalmente este martes su gobierno interino en Venezuela bajo la presión de cumplir las demandas energéticas de Estados Unidos y reacomodar el chavismo sin.

Rodríguez, de 56 años, fue investida ante el Parlamento el lunes, casi en el mismo momento en que Maduro se declaró “no culpable” ante un juez de de varios cargos, el principal por .

Maduro fue detenido junto a su esposa el sábado durante un ataque estadounidense de Caracas y otras regiones del país. Flores también encara un juicio por los mismos cargos.

Naciones Unidas expresó su profunda preocupación por la operación ordenada por , que dejó decenas de muertos. Advirtió que “socavó un principio fundamental del derecho internacional”.

“Vengo con dolor por el secuestro de dos héroes que tenemos de en los Estados Unidos”, dijo al asumir Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Maduro desde 2018 y primera en la línea de sucesión.

Como ocurrió el lunes, el chavismo convocó el martes a manifestaciones para exigir la, quien, vestido de presidiario, denunció ser un “prisionero de guerra”.

“No soy culpable, soy un hombre decente, sigo siendo el presidente de mi país”, afirmó en la audiencia, antes de ser interrumpido por el juez.

Este martes, la (OEA) celebra en Washington un Consejo Permanente extraordinario, donde volverán a verse las divisiones que genera Venezuela entre los gobiernos de derecha e izquierda de América Latina.

“Gobierno inestable”

Rodríguez visitó el mausoleo de , padre de la llamada Revolución Bolivariana, en las horas siguientes a su investidura.

Tiene el difícil reto de calmar cualquier disidencia dentro del y satisfacer las demandas de Trump, que ha dicho que tiene el control del país.

El presidente estadounidense ya le advirtió que si “no hace lo correcto, va a pagar un precio muy alto, probablemente mayor que el de Maduro”.

Figuras claves como los ministros del Interior y Defensa, y Vladimir Padrino, permanecen en sus puestos.

“Delcy debería dormir con un ojo abierto ahora mismo”, dijo a la AFP el exdiplomático estadounidense Brian Naranjo, quien fue el número dos de la embajada de su país en Venezuela entre 2014 y 2018 antes de ser expulsado por Maduro.

“Detrás de ella hay dos hombres que estarían más que felices de cortarle la y tomar el control”, añadió en relación con Cabello y Padrino.

Delcy Rodríguez aboga por una relación equilibrada y de respeto

El analista político Marino de Alba estimó que el nuevo gobierno es “inestable”, pero indicó “que a pesar de las diferencias internas, el chavismo tiene bien internalizado, que solo en una aparente cohesión tiene posibilidad de perpetuarse en el poder”.

“El objetivo principal es ganar tiempo para consolidar él reacomodó y aprovechar que las y condiciones de Washington están centradas en el tema petrolero, lo que también llevará cierto tiempo concretar”.

Rodríguez ya envió una primera carta a Trump en la que aboga por una relación equilibrada y de respeto.

La bolsa de Nueva York cerró al alza el lunes, según algunos analistas impulsados por subidas de empresas del .

Agenda política

Un general retirado que ocupó altos cargos en la Fuerza Armada consideró que Rodríguez abrirá las puertas del país a petroleras y mineras estadounidenses. No descarta una reanudación de relaciones diplomáticas, rotas en 2019.

Y, en paralelo, “de manera accesoria”, impulsará “una agenda ”, que incluya la liberación de políticos presos.

“La represión seguirá siendo un elemento central para garantizar la continuación del chavismo, aunque también podríamos ver algunas para tratar una descompresión y abrir nuevos canales de negociación”, estimó De Alba.

En el horizonte está igualmente el elemento electoral. La oposición desconoció la reelección de Maduro en 2024 y exige que Edmundo González Urrutia asuma el poder junto a .

“En unas elecciones libres y justas, ganaremos con más del 90% de los votos, no tengo ninguna duda”, dijo a la cadena Fox News la líder opositora, que aseguró que volverá a su país tras salir de la clandestinidad para viajar a Oslo a recibir el .

Pero Trump aseguró que Machado “no cuenta con apoyo ni respeto dentro de su país” para gobernar. “Es una mujer muy amable, pero no inspira respeto”.

La presidencia interina de Rodríguez tiene una duración máxima 180 días, tras lo cual tendrá que llamar a elecciones.

