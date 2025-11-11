El diputado Víctor Hugo Lobo Román (Morena), presidente de la Comisión Política-Electoral, informó que realizarán el primer foro en torno a la reforma electoral, el próximo 12 de noviembre.

Con ello, señaló, iniciará el análisis de la reforma que será remitida por el Poder Ejecutivo al Congreso de la Unión a principios de 2026.

El foro planeado será realizado entre las comisiones de Reforma Política-Electoral y de Diversidad, con la participación de representantes populares por la acción afirmativa LGBTIQ+.

Lobo Román señaló que los foros se llevarán a cabo con diversos sectores de la sociedad, y pretenden abrir la discusión y procurar un análisis profundo relacionado con la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Este es un primer acercamiento para abordar de manera responsable los temas y asuntos relacionados con la iniciativa que en pocos meses esperamos que nos remita la doctora Claudia Sheinbaum. Estamos seguros que estos encuentros servirán como un ejercicio de reflexión que complementará tanto la propuesta de la Presidenta, como las que han presentado diputadas y diputados en esta Legislatura y que estamos estudiando y analizando”, dijo.

Al respecto, el diputado Jaime López Vela, presidente de la Comisión de Diversidad, detalló que se invitaron a las 44 personas diputadas locales y a seis federales por acción afirmativa LGBTIQ+ para participar en este foro sobre Democracia Inclusiva para la Diversidad Sexual.

“Este es un primer encuentro que tendremos con quienes llegaron a una diputación local y federal por acción afirmativa LGBTIQ+ para conversar sobre la representatividad que tienen”, expresó.