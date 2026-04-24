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La noche de este viernes se reportó un atentado con explosivos contra el Batallón de Ingenieros Agustín Codazzi, unidad del Ejército colombiano en Palmira, departamento del Valle del Cauca. Hasta el momento no se registraron víctimas.
Este es el segundo ataque contra instalaciones militares ocurrido hoy en el suroeste del país.
"Este hecho generó afectaciones en la infraestructura militar y puso en riesgo a la comunidad. Al momento, nuestras tropas no reportan novedades", informó el Ejército.
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En imágenes difundidas a través de redes sociales se expone la magnitud de la explosión, con un vehículo completamente destruido, reducido a hierros retorcidos a un costado de la vía, un hecho que fue atribuido preliminarmente por el Ejército a la columna Jaime Martínez de las disidencias de las FARC, vinculada a alias Iván Mordisco, el hombre más buscado del país.
La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, rechazó el atentado, que se suma a otro ocurrido en la mañana de este viernes en Cali, capital departamental, donde un microbús explotó tras el lanzamiento de artefactos contra el Batallón Pichincha, sin dejar víctimas. Ambos hechos fueron calificados por la mandataria como "actos terroristas".
"Los atentados de hoy en Cali y en Palmira son actos terroristas inaceptables que confirman que el Valle está enfrentando una escalada de violencia que no da espera", manifestó Toro en su cuenta de X, donde agregó que este sábado se realizará un consejo de seguridad para evaluar la situación.
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Por su parte, el director general de la Policía, general William Rincón, expresó un "rechazo total" a los ataques.
"He ordenado desplegar todas nuestras capacidades para investigar lo ocurrido, mi solidaridad con el Ejército, estamos trabajando de forma coordinada para dar con los responsables de esta ola de violencia", aseguró el alto oficial en X.
Ataque en Cali
En la mañana de este viernes un microbús cargado de explosivos detonó y se incendió tras el lanzamiento de artefactos contra el Batallón Pichincha en Cali, unidad militar que también alberga la sede de la Tercera Brigada del Ejército, sin dejar víctimas.
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En el lugar fueron hallados tres explosivos dentro del cantón militar y otro en sus alrededores, señaló el Ejército.
La Personería de Cali indicó que dos cilindros fueron lanzados al interior del batallón aunque no detonaron, al tiempo que la institución castrense confirmó que no hay daños al personal militar ni a la población civil y que continúan las labores de verificación de posibles afectaciones materiales.
Según información preliminar de las autoridades, ese atentado puede estar relacionado con el de esta noche en Palmira, ciudad ubicada a 45 minutos por carretera de Cali.
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El alcalde de dicha ciudad, Alejandro Eder, aseguró que la ciudad "está bajo una ofensiva criminal" y pidió mayor coordinación institucional para enfrentar a los responsables en una región estratégica del suroeste del país donde operan disidencias de las antiguas FARC, la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y otras organizaciones criminales.
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