Acusan de asesinato a joven de 17 años por tiroteo en Louisiana; ataque "está impulsado por redes y asusntos con pantillas", revelan

Las autoridades de Louisiana dijeron el viernes que habían acusado a un joven de 17 años de asesinato y estaban buscando a otro sospechoso después de que transeúntes quedaran atrapados en el fuego cruzado de un tiroteo en un centro comercial en Baton Rouge que dejó muerta a una adolescente y a otras cinco personas heridas.

Cinco personas fueron inicialmente detenidas tras el tiroteo, pero luego fueron liberadas. Un joven de 17 años fue arrestado el viernes después de entregarse, dijo Morse. El adolescente ha sido acusado de asesinato en primer grado, cinco cargos de intento de asesinato en primer grado y un cargo de uso ilegal de un arma.

Bajo una ley recientemente promulgada en Luisiana, los jóvenes de 17 años son tratados como adultos en el sistema de justicia penal del estado.

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El jefe de la policía de Baton Rouge, TJ Morse, dijo que el tiroteo del jueves en el Mall of Louisiana no fue un acto aleatorio y parecía estar impulsado por “conflictos en redes sociales y posiblemente asuntos relacionados con pandillas”, y añadió que la investigación seguía en curso.

“Sabemos que se trató de dos grupos de personas que se encontraron en el centro comercial, intercambiaron palabras y luego sacaron armas y personas inocentes resultaron heridas”, dijo Morse.

Las autoridades dicen que Martha Odom, una estudiante de secundaria de 17 años de Lafayette, murió en el tiroteo. Odom estaba visitando el centro comercial con amigos por su “día libre de último año”, informó The Advocate. Otros dos estudiantes de secundaria de su escuela, Ascension Episcopal School, estuvieron entre los heridos.

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En una publicación en redes sociales de la escuela, Odom fue descrita como “una presencia alegre cuya amabilidad y entusiasmo contagioso aportaban luz a todos los que la conocían”.

Compradores y trabajadores dentro del centro comercial huyeron y se escondieron para cubrirse mientras sonaban los disparos en el área de comida. Morse dijo que dos oficiales de servicio en el centro comercial corrieron hacia los disparos sin dudar y brindaron ayuda. Su rápida acción ayudó a salvar vidas, dijo.

Cientos de oficiales de policía —algunos con equipo táctico y portando rifles largos— descendieron sobre el centro comercial.

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El jefe habló en una conferencia de prensa junto al gobernador de Luisiana, Jeff Landry, quien prometió tomar medidas contra la violencia de pandillas en la capital del estado y dijo que había hablado con el director del FBI, Kash Patel. El gobernador republicano prometió usar recursos estatales, locales y federales para abordar el problema y que las consecuencias “comenzarán a sentirse de inmediato”.

Landry dijo que estaba pidiendo a todos los niveles y sectores de las fuerzas del orden “prepararse para una redada dirigida con órdenes judiciales” contra cualquier persona relacionada con el tiroteo en el centro comercial. Señaló que se enfocaría en los barrios de los que provienen estos individuos sin nombrar partes específicas de la ciudad.

“No vamos a permitir que nuestras calles, nuestras escuelas y nuestros espacios públicos se conviertan en su campo de batalla”, dijo Landry. “Quienes llevaron esta violencia a nuestros espacios públicos y a la vida de nuestros ciudadanos comunes, quiero que sepan que ahora ustedes son el problema criminal y estamos enfocados en ustedes.”

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El tiroteo mortal es el segundo caso de alto perfil de violencia armada en Luisiana esta semana. Un padre mató a ocho niños, incluidos siete de los suyos, en un ataque contra su familia la mañana del domingo que se extendió por dos casas en un vecindario de Shreveport, dijo la policía. Dos mujeres, incluida la esposa del agresor, que era la madre de sus hijos, resultaron gravemente heridas.

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