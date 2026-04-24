Más Información

Maru crea unidad para investigar CIAgate; descarta dar más declaraciones

Maru crea unidad para investigar CIAgate; descarta dar más declaraciones

Familia de Edith Guadalupe confía en investigación de la Fiscalía y culpabilidad de Juan Jesús; "existen pruebas contundentes", señalan

Familia de Edith Guadalupe confía en investigación de la Fiscalía y culpabilidad de Juan Jesús; "existen pruebas contundentes", señalan

Farías pide asilo a Argentina; dice temer por su vida

Farías pide asilo a Argentina; dice temer por su vida

Sheinbaum supervisa obras del Tren México-Pachuca; "le vamos a ganar a AMLO en kilómetros", dice

Sheinbaum supervisa obras del Tren México-Pachuca; "le vamos a ganar a AMLO en kilómetros", dice

Christopher Lloyd revela su personaje favorito en la CCXP México 2026 tras ser ovacionado: ¿cuál es?

Christopher Lloyd revela su personaje favorito en la CCXP México 2026 tras ser ovacionado: ¿cuál es?

Comparece ante juez contralmirante Fernando Farías, detenido por huachicol fiscal; solicitará asilo político a Argentina, afirma abogado

Comparece ante juez contralmirante Fernando Farías, detenido por huachicol fiscal; solicitará asilo político a Argentina, afirma abogado

"La ley es para todos", dice la Marina tras captura de contralmirante Fernando Farías; hace un llamado a honrar el uniforme

"La ley es para todos", dice la Marina tras captura de contralmirante Fernando Farías; hace un llamado a honrar el uniforme

"Capitán Sol", pieza clave en red de huachicol fiscal que sigue prófugo; era enlace de los hermanos Farías, acusa testigo

"Capitán Sol", pieza clave en red de huachicol fiscal que sigue prófugo; era enlace de los hermanos Farías, acusa testigo

"Queremos regresar a Banamex al lugar que merece", dice Chico Pardo tras cambios; Edgardo del Rincón es el nuevo director general

"Queremos regresar a Banamex al lugar que merece", dice Chico Pardo tras cambios; Edgardo del Rincón es el nuevo director general

Sheinbaum envía cartas a gobernadores sobre colaboración con agencias de EU; tienen que cumplir con la ley "sí o sí", insiste

Sheinbaum envía cartas a gobernadores sobre colaboración con agencias de EU; tienen que cumplir con la ley "sí o sí", insiste

Ir en coalición la prioridad de Citlalli Hernández para la elección 2027

Ir en coalición la prioridad de Citlalli Hernández para la elección 2027

Elección judicial costará más de 6 mil mdp, prevén consejeros del INE; cifra está por debajo de primeros comicios

Elección judicial costará más de 6 mil mdp, prevén consejeros del INE; cifra está por debajo de primeros comicios

Acusan de asesinato a joven de 17 años por tiroteo en Louisiana; ataque "está impulsado por redes y asusntos con pantillas", revelan

Las autoridades de dijeron el viernes que habían acusado a un joven de 17 años de asesinato y estaban buscando a otro sospechoso después de que transeúntes quedaran atrapados en el fuego cruzado de un en un centro comercial en Baton Rouge que dejó muerta a una adolescente y a otras cinco personas heridas.

Cinco personas fueron inicialmente detenidas tras el tiroteo, pero luego fueron liberadas. Un joven de 17 años fue arrestado el viernes después de entregarse, dijo Morse. El adolescente ha sido acusado de asesinato en primer grado, cinco cargos de intento de asesinato en primer grado y un cargo de .

Bajo una en Luisiana, los jóvenes de 17 años son tratados como adultos en el sistema de justicia penal del estado.

Lee también

El jefe de la policía de Baton Rouge, TJ Morse, dijo que el tiroteo del jueves en el Mall of Louisiana no fue un acto aleatorio y parecía estar impulsado por “conflictos en redes sociales y posiblemente asuntos relacionados con ”, y añadió que la investigación seguía en curso.

“Sabemos que se trató de dos grupos de personas que se encontraron en el centro comercial, intercambiaron palabras y luego sacaron armas y personas inocentes resultaron heridas”, dijo Morse.

Las autoridades dicen que Martha Odom, una estudiante de secundaria de 17 años de Lafayette, murió en el tiroteo. Odom estaba visitando el centro comercial con amigos por su “día libre de último año”, informó The Advocate. Otros dos estudiantes de secundaria de su escuela, Ascension Episcopal School, estuvieron entre los heridos.

Lee también

En una publicación en redes sociales de la escuela, Odom fue descrita como “una presencia alegre cuya amabilidad y entusiasmo contagioso aportaban luz a todos los que la conocían”.

Compradores y trabajadores dentro del centro comercial huyeron y se escondieron para cubrirse mientras sonaban los en el área de comida. Morse dijo que dos oficiales de servicio en el centro comercial corrieron hacia los disparos sin dudar y brindaron ayuda. Su rápida acción ayudó a salvar vidas, dijo.

Cientos de oficiales de policía —algunos con equipo táctico y portando rifles largos— descendieron sobre el centro comercial.

Lee también

El jefe habló en una conferencia de prensa junto al gobernador de Luisiana, Jeff Landry, quien prometió tomar medidas contra la violencia de pandillas en la capital del estado y dijo que había hablado con el director del FBI, . El gobernador republicano prometió usar recursos estatales, locales y federales para abordar el problema y que las consecuencias “comenzarán a sentirse de inmediato”.

Landry dijo que estaba pidiendo a todos los niveles y sectores de las fuerzas del orden “prepararse para una redada dirigida con ” contra cualquier persona relacionada con el tiroteo en el centro comercial. Señaló que se enfocaría en los barrios de los que provienen estos individuos sin nombrar partes específicas de la ciudad.

“No vamos a permitir que nuestras calles, nuestras escuelas y nuestros espacios públicos se conviertan en su campo de batalla”, dijo Landry. “Quienes llevaron esta violencia a nuestros espacios públicos y a la vida de nuestros ciudadanos comunes, quiero que sepan que ahora ustedes son el problema criminal y estamos enfocados en ustedes.”

Lee también

El tiroteo mortal es el segundo caso de alto perfil de violencia armada en Luisiana esta semana. Un padre mató a ocho niños, incluidos siete de los suyos, en un ataque contra su familia la mañana del domingo que se extendió por dos casas en un vecindario de , dijo la policía. Dos mujeres, incluida la esposa del agresor, que era la madre de sus hijos, resultaron gravemente heridas.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

gs/ss

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Por este monto tu banco te pedirá tu INE sí o sí: evita bloqueos en tu cuenta. Foto: Especial

Por este monto tu banco te pedirá tu INE sí o sí: evita bloqueos en tu cuenta

¿10 de mayo, descanso obligatorio? Los detalles de la propuesta de Morena y cuándo se aprobaría. Foto: Especial / Canva

¿10 de mayo, descanso obligatorio? Los detalles de la propuesta de Morena y cuándo se aprobaría

La visa americana. Foto: iStock

Lista completa de documentos para tramitar la visa americana y que te la aprueben (2026)

Iconic Universal Studios Hollywood Globe/iStock/ Ekaterina Chizhevskaya

Cuánto cuesta ir a Universal Hollywood Studios en 2026 y cuáles son sus atracciones imperdibles

Licencias de conducir. Foto: ChatGPT

¿Retirarán licencias de conducir? Manejar un tráiler comercial en Estados Unidos ya no es para todos