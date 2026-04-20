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Washington. El director del Buró Federal de Investigaciones (FBI), , presentó este lunes una demanda por difamación contra la revista The Atlantic, a la que reclama 250 millones de dólares por la publicación de un reportaje que recoge acusaciones sobre su supuesto .

En la demanda, de 19 páginas y registrada en un tribunal del Distrito de Columbia, el equipo de Patel ha identificado 17 afirmaciones del artículo que considera "falsas y difamatorias", entre ellas que el director "es conocido por beber hasta el punto de evidente ".

La acción legal también señala como demandada a la autora del reportaje, Sarah Fitzpatrick.

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El artículo, publicado el pasado viernes bajo el título 'El comportamiento errático de Kash Patel podría costarle su puesto', sostiene que el director consume alcohol con frecuencia y en exceso, además de mantener una presencia "irregular" en la sede del y en sus oficinas, lo que habría retrasado decisiones urgentes que requieren su aprobación.

"El director del FBI ha alarmado a sus colegas con episodios de consumo excesivo de alcohol y ausencias inexplicables", reza la pieza, que señala episodios de ebriedad en dos exclusivos clubes privados de y Las Vegas que frecuenta.

Patel ha negado reiteradamente las acusaciones y ha asegurado que "no bebe en exceso en estos establecimientos ni en ningún otro lugar".

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Según la demanda, la revista y Fitzpatrick publicaron el artículo "con malicia", a pesar de haberles advertido, antes de su publicación, de que las alegaciones clave eran "categóricamente falsas".

El demandante tiene que demostrar que el medio actuó con mala fe a la hora de publicar ese artículo, según un precedente sentado por el Tribunal Supremo en 1964.

"Los demandados son, por supuesto, libres de criticar a la cúpula del FBI; sin embargo, cruzaron la línea legal al publicar un artículo repleto de y obviamente fabricadas, diseñadas para destruir la reputación del director Patel y forzar su salida del cargo", señala el documento judicial.

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Por su parte, el editor jefe de The Atlantic, Jeffrey Goldberg, defendió el trabajo de su redacción al asegurar en una declaración al medio CNBC que la revista se mantiene "firmemente" detrás de su cobertura sobre Patel.

Se trata de la segunda demanda presentada por el director del FBI en relación con informaciones periodísticas sobre su presunto consumo de alcohol y vida nocturna.

El año pasado interpuso otra acción legal contra el analista de MSNBC y exagente del FBI Frank Figliuzzi, un proceso que continúa en curso en un tribunal federal de .

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