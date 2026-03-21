Fallece Robert Mueller, exdirector del FBI; "me alegro de que esté muerto", dice Trump

Robert S. Mueller III, el director del FBI que transformó la principal agencia de seguridad del país en una fuerza antiterrorista tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 y que posteriormente se convirtió en fiscal especial encargado de investigar los vínculos entre Rusia y la campaña presidencial de Donald Trump, falleció a 81 años.

"Con profunda tristeza, comunicamos el fallecimiento de Bob el viernes por la noche", declaró su familia en un comunicado el sábado. "Su familia pide que se respete su privacidad".

En el FBI, Mueller se dedicó casi de inmediato a reformar la misión de la agencia para satisfacer las necesidades de las fuerzas del orden del siglo XXI. Inició su mandato de 12 años apenas una semana antes de los atentados del 11 de septiembre y trabajó bajo la presidencia de miembros de ambos partidos políticos. Fue nominado por el entonces presidente republicano George W. Bush.

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El suceso catastrófico cambió instantáneamente la principal prioridad del FBI, pasando de resolver delitos internos a prevenir el terrorismo, un cambio que impuso un estándar casi imposible de cumplir a Mueller y al resto del gobierno federal: prevenir 99 de cada 100 complots terroristas no era suficiente.

Posteriormente, fue asesor especial en la investigación del Departamento de Justicia sobre si la campaña de Trump se coordinó ilegalmente con Rusia para influir en el resultado de las elecciones presidenciales de 2016.

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"Me alegro de que esté muerto”, dice Trump

Trump publicó en redes sociales sobre la muerte de Mueller: “Robert Mueller acaba de morir. Bien, me alegro de que esté muerto”. El presidente republicano añadió: “¡Ya no puede hacer daño a gente inocente!”.

El FBI no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios.

Robert Mueller investigó a Trump como presidente en funciones

El segundo director con más tiempo en la historia del FBI, solo por detrás de J. Edgar Hoover, Mueller ocupó el cargo hasta 2013 después de aceptar la petición del presidente demócrata Barack Obama de permanecer incluso después de que venciera su mandato de 10 años.

Tras varios años en la práctica privada, Mueller fue solicitado por el fiscal general adjunto Rod Rosenstein para regresar al servicio público como fiscal especial en la investigación Trump-Rusia.

El semblante severo y carácter taciturno de Mueller se correspondían con la seriedad de la misión, mientras su equipo pasó casi dos años llevando a cabo en silencio una de las investigaciones más trascendentales, aunque divisivas, en la historia del Departamento de Justicia. No ofreció conferencias de prensa ni hizo apariciones públicas durante la pesquisa, permaneciendo en silencio pese a los ataques de Trump y sus partidarios y creando un aura de misterio en torno a su trabajo.

En total, Mueller presentó cargos penales contra seis de los asociados del presidente, incluido su jefe de campaña y su primer asesor de seguridad nacional.

Su informe de 448 páginas, publicado en abril de 2019, identificó contactos sustanciales entre la campaña de Trump y Rusia, pero no alegó una conspiración criminal. Expuso detalles perjudiciales sobre los esfuerzos de Trump por tomar el control de la investigación, e incluso cerrarla, aunque se negó a decidir si Trump había violado la ley, en parte debido a una política del departamento que prohíbe acusar a un presidente en funciones.

Pero, quizá en el lenguaje más memorable del informe, Mueller señaló de manera tajante: “Si tuviéramos confianza, tras una investigación exhaustiva de los hechos, de que el presidente claramente no cometió obstrucción a la justicia, lo diríamos. Con base en los hechos y las normas legales aplicables, no podemos llegar a ese juicio”.

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