Harfuch se reúne con Kash Patel, director del FBI; destaca coordinación de México y EU para detener a objetivos prioritarios

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Omar García Harfuch se reunió con Kash Patel, director del Buró Federal de Investigaciones (FBI) en Washington, Estados Unidos.
A través de redes sociales informó que acudió como representante del Gabinete de Seguridad de México para tratar temas de interés binacional.
"Reafirmamos que la cooperación bilateral, basada en la reciprocidad, el respeto a nuestra soberanía y la responsabilidad compartida, permite avanzar con resultados concretos", escribió en X.
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Además, expresó que derivado del intercambio de información las autoridades mexicanas han logrado detener a varios objetivos incluidos en la lista de los más buscados del FBI, así como a generadores de violencia.
"Seguiremos trabajando para reducir la violencia en México, en cumplimiento de la instrucción de nuestra Presidenta Claudia Sheinbaum", afirmó.
La reunión se dio tras el anunció de la FGR sobre la detención de al menos 8 objetivos mexicanos del FBI que era buscados por traficar droga, homicidio o estaban acusados de abuso sexual.
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bmc
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