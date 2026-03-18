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Autoridades federales detuvieron en la alcaldía , Ciudad de México a Yorbelis Coromoto Morán Bracho de 23 años, alias “La Maracucha”, identificada como integrante del .

La hoy detenida es de , se le identifica como una de las principales integrantes de la organización delictiva trasnacional “Tren de Aragua”.

De acuerdo a las investigaciones está señalada como responsable del cobro de piso a personas en situación de prostitución, distribución de droga y la captación de víctimas para su explotación sexual.

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Detienen en la Cuauhtémoc a "La Maracucha", ligada al Tren de Aragua (18/03/2026). Foto: Especial
Detienen en la Cuauhtémoc a "La Maracucha", ligada al Tren de Aragua (18/03/2026). Foto: Especial

El Gabinete de Seguridad señaló que derivado de trabajos de inteligencia, se identificó a una mujer de nacionalidad extranjera que tenía su zona de operación en diversos hoteles de la capital mexicana, uno de ellos ubicado en la alcaldía Cuauhtémoc.

Los efectivos intensificaron los recorridos de vigilancia y, en la calle Juan Aldama, colonia Buenavista, elementos de seguridad cumplimentaron una orden de aprehensión en su contra por los delitos de trata de personas agravada y .

A la detenida le informaron sus derechos de ley y fue puesta a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica.

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Esta acción operativa es resultado de trabajos de investigación iniciados en 2025, donde se realizaron cateos, verificaciones administrativas a un hotel y detenciones previas de integrantes del mismo grupo delincuencial vinculados a actividades de trata de personas y .

En estas acciones participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Fiscalía General de la República (), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar), Guardia Nacional (GN), en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la capital del país.

Las instituciones del Gabinete de Seguridad refrendaron su compromiso, de trabajar de con autoridades locales para detener a quienes generan violencia y afectan la seguridad de la población.

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