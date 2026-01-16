El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, aseguró que no se ha detectado una expansión del grupo criminal venezolano Tren de Aragua en México, pese a versiones que señalan su presencia en al menos 11 entidades del país.

El funcionario subrayó que la incidencia de esta organización no es significativa ni alarmante y que sus integrantes han sido detenidos principalmente por delitos graves cometidos en coordinación con células delictivas locales.

Al ser cuestionado sobre la información que tiene el gabinete de Seguridad respecto a este grupo criminal, García Harfuch explicó que las acciones recientes se han centrado en detenciones en la zona centro del país, donde se ha identificado la mayor actividad.

Precisó que, aunque se han registrado casos en distintas entidades, no se trata de una presencia extendida ni de control territorial por parte de la organización.

"De las 11 entidades federativas donde más presencia hemos tenido y donde más detenciones ha habido es en la zona centro. No tenemos una presencia tampoco significativa ni alarmante en estas 11 entidades", afirmó, aunque reconoció que los delitos en los que han estado involucrados son “muy lamentables”, entre ellos explotación sexual, feminicidio y otros ilícitos de alto impacto.

Indicó que algunas de las primeras detenciones realizadas al inicio de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum ya derivaron en sentencias, a cargo de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

"¿Preocupa el Gabinete de Seguridad esta expansión (del Tren de Aragua?", se le preguntó.

—No hemos detectado una mayor expansión, lo que hemos, más bien hemos incrementado las detenciones ya de estos grupos.

Respeto al incremento en las detenciones, dijo que es resultado de operativos coordinados entre autoridades federales y estatales, particularmente con la Fiscalía General del Estado de México y las secretarías de seguridad locales.

El titular de la SSPC detalló que, en varios casos, los integrantes del Tren de Aragua han sido detenidos en conjunto con grupos criminales locales, como en la alcaldía Cuauhtémoc, donde se les ha vinculado con organizaciones como la Unión Tepito, lo que confirma —dijo— que su operación en México depende de alianzas con estructuras delictivas ya existentes.

El pasado 13 de enero se informó sobre la detención de seis presuntos integrantes del Tren de Aragua durante cateos realizados en la Ciudad de México.

Entre los detenidos se encuentra Lesli Valeri Flores Arrieta, alias “Lesli”, identificada como responsable del cobro por explotación sexual, lo que refuerza la línea de investigación sobre el tipo de delitos en los que esta organización ha estado involucrada en el país.

apr