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La alcaldesa de Cuauhtémoc, , afirmó que actualmente, en la alcaldía Cuauhtémoc hay 17 demoliciones con acuerdo de facilidades otorgado por el Gobierno de la Ciudad de México —como en el caso del edificio en demolición de— de las cuales, en seis, no se le ha permitido a la alcaldía hacer verificaciones.

“En la Cuauhtémoc hay 17 demoliciones. ¿Qué creen? En seis de ellas no nos han dejado verificar. ¿La razón? Que porque tienen acuerdo de facilidades, sólo el gobierno de la ciudad, sólo ellos, aquí están los oficios y las pruebas (...). No nos dejaron verificar seis de esas 17 obras con acuerdos de facilidades porque nos dijeron básicamente que no nos toca, que no nos metamos en lo que no nos toca”, dijo.

Explicó que para que un inmueble tenga acuerdo de facilidades deben ser edificios dañados por los sismos de 2017, por lo que advirtió del riesgo de estos inmuebles.

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En conferencia de prensa, la alcaldesa señaló nuevamente al Gobierno de la Ciudad de México de autorizar la demolición del inmueble de San Antonio Abad colapsado, en el que la semana pasada perdieron la vida tres personas y una resultó lesionada, al otorgar a la empresa un acuerdo de facilidades cuya responsabilidad y verificaciones, dijo, recae en la administración central.

“Este acuerdo de facilidades, escuchen bien, es una excepción a la ley, para aquellos que hablan de la Constitución y de temas que no saben. El gobierno de la ciudad decide, donde el gobierno de la ciudad autoriza, donde el gobierno de la ciudad controla. Que quede muy claro, cuando se utiliza este acuerdo de facilidades, se coloca por encima de las reglas normales (...). Por eso es tmetan grave, porque no solo autorizaron, decidieron hacerlo bajo un esquema donde toda la responsabilidad era de ellos”, indicó.

La edil dio a conocer que su administración detectó 10 riesgos “graves” por los que la demarcación negó la demolición del edificio, mismos que fueron notificados a la empresa.

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“Ahí están los riesgos, lo dijimos de frente, era inseguro, los riesgos eran altos. La alcaldía de Cuauhtémoc, asumida, responsable y pensando en la vida de las personas”, afirmó.

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