La alcaldía Cuauhtémoc reiteró que negó el permiso para la demolición del edificio privado localizado en San Antonio Abad 124, en el que el pasado 9 de marzo, tres personas perdieron la vida y una resultó lesionada, esto, debido a que no se garantizaba la seguridad necesaria.

Luego del pronunciamiento que emitió este viernes el secretario de Vivienda, Inti Muñoz, sobre este caso, la alcaldía encabezada por Alessandra Rojo de la Vega emitió un nuevo comunicado, en el que se considera “indispensable” revisar y reformar el reglamento que regula las facilidades administrativas de la Comisión de Reconstrucción, a fin de evitar que se eliminen requisitos de seguridad.

“Cuando la empresa responsable del inmueble acudió a la Alcaldía Cuauhtémoc para solicitar permiso de demolición, la autoridad local previno y negó la autorización, al considerar que las condiciones presentadas para la demolición no garantizaban la seguridad necesaria. Esta determinación consta en los oficios correspondientes”, se lee en el comunicado.

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En el texto se afirma que tras la negativa de parte de la alcaldía, la empresa acudió a la Secretaría de Vivienda del Gobierno de la Ciudad de México, y obtuvo la autorización mediante el mecanismo de acuerdo de facilidades previsto en el reglamento publicado en 2025 y “fue a partir de esa autorización que la empresa pudo iniciar los trabajos de demolición que derivaron en la tragedia ocurrida recientemente”.

Asimismo, se afirma que la alcaldía cuenta con todos los oficios que acreditan la negativa inicial al permiso de demolición, así como documentos en los que autoridades del Gobierno de la CDMX “han impedido en otros casos, la verificación de inmuebles que fueron acogidos a estos acuerdos de facilidades”, señaló.

Tras señalar que la supervisión de estas obras debe realizarse de manera coordinada entre distintas autoridades, la alcaldía consideró “indispensable” revisar y reformar el reglamento que regula las facilidades administrativas de la Comisión de Reconstrucción, para evitar que se eliminen requisitos de seguridad fundamentales.

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jecg