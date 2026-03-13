La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, puntualizó que se encuentra “completamente tranquila” porque “nos asiste la razón” en el caso del desplome de un edificio en demolición sobre Calzada San Antonio Abad, que causó la muerte de tres personas.

En entrevista con EL UNIVERSAL, la edil precisó que “no le sorprendería” que la Fiscalía General de Justicia capitalina (FGJ) quisiera involucrarla en este caso; sin embargo, dijo, más allá de palabras, tiene pruebas, documentación y permisos denegados a la empresa para hacer la demolición.

“Lo que espero es que [la fiscalía] se comporte como lo que es: una institución imparcial, que llegue hasta las últimas consecuencias de la investigación. Y yo estoy completamente tranquila, nos asiste la razón y, sobre todo, más allá de hablar, pues tenemos pruebas en la mano, tenemos la documentación, tenemos los permisos denegados hacia la empresa. Está todo por escrito, a diferencia de quienes han hablado y han mentido sin pruebas. Nos asiste la razón; entonces, sé que se hará justicia y, sobre todo, me preocupa y ocupa los familiares de estos trabajadores que murieron lamentablemente hace dos días”, argumentó.

Remarcó que la Secretaría de Vivienda otorgó el permiso para la demolición, aunque la alcaldía dijera que no, y que no realizaron alguna verificación porque no recibieron ninguna queja vecinal, como lo marca la ley.

Recordó que al inmueble colapsado se le aplicaba un acuerdo de facilidades administrativas porque sufrió daños estructurales desde el sismo de 2017.

“Nosotros no le dimos permiso a la empresa, después nos mandó un oficio la Ciudad de México avisándonos que les otorgaron este acuerdo de facilidades, a pesar de que nosotros no habíamos dado permiso, mismo que respondimos dándonos por enteradas porque no nos queda otra opción”, añadió.

Más inmuebles

La alcaldesa de Cuauhtémoc informó que han detectado que otros 17 inmuebles tienen este tipo de facilidades administrativas, por lo que procederán a su inspección.

“Nosotros tenemos en esta misma situación 17 avisos del Gobierno de la Ciudad de estos acuerdos de facilidades que, por supuesto, vamos a tomar manos a la obra, independientemente de lo que haga el Gobierno de la Ciudad con ello. Vamos a pedir al Invea que nos acompañe y hacer las diligencias de verificación de las 17 obras”, indicó.

Alessandra Rojo de la Vega comentó que actualmente la obra en demolición tiene dobles sellos de clausura, y volvió a solidarizarse con los familiares de los tres trabajadores que perdieron la vida.

La alcaldesa lamentó que los diputados locales de Morena busquen politizar esta situación.

“Que dejen la politiquería, se perdieron vidas humanas; que se concentren más bien en resolver esta situación. Desde 2017 este edificio tenía riesgo. ¿Por qué estamos en 2026 y apenas se va a demoler un edificio que se pudo haber caído en el sismo de este año? Se pudo haber caído y pudo haber sido una tragedia para todos los que viven alrededor. Entonces, más bien que vean lo que les corresponde a ellos, al Gobierno de la Ciudad, que le exijan al Gobierno de la Ciudad la supervisión y la verificación de lo que ellos mismos autorizaron. Menos politiquería y más acciones”, abundó.

Rojo de la Vega enfatizó que la fiscalía debe hacer sus investigaciones exhaustivas y ver quién es el responsable.

Comentó que la empresa nunca avisó que había comenzado con la demolición, por lo que la Secretaría de Vivienda debió dejar sin efecto las facilidades administrativas y verificar el predio, lo que no ocurrió.

