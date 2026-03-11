La alcaldesa en Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, señaló que la Secretaría de Vivienda de la Ciudad de México fue la encargada de otorgar el permiso para la demolición del edificio que se derrumbó sobre Calzada San Antonio Abad, sin que se cumplieran con las condiciones mínimas de Protección Civil.

Asimismo, en un video difundido en sus redes sociales, subrayó que la alcaldía no autorizó estos trabajos porque la empresa “no cumplía con los requisitos mínimos para garantizar la seguridad de la demolición”, y que nunca inspeccionaron la obra porque no hubo quejas vecinales.

Recordó que este edificio fue dañado por el sismo de 2017, y que la Comisión para la Reconstrucción, que depende del gobierno central, aprobó el 14 de marzo del 2025 un acuerdo de facilidades administrativas que la permite a la Secretaría de Vivienda “aprobar demoliciones, sin estudio ni programa de Protección Civil, sí, sin Protección Civil, parece una decisión bastante arriesgada, pero así lo decidieron ellas y ellos”.

Lee también Fiscalía capitalina investiga colapso de edificio en San Antonio Abad; se busca reparación integral del daño: Brugada

Precisó, en su video que acompañó con documentos oficiales, que la empresa no tenía acuerdo de demolición y llegó a pedir permisos a la alcaldía el 26 de septiembre del 2025, los cuales fueron negados.

“Aquí está la respuesta de la alcaldía para que todos lo comprueben con sus propios ojos. A pesar de esto, la empresa decidió iniciar los trabajos de demolición. ¿Por qué? Porque el 20 de octubre del 2025 la Secretaría de Vivienda, secretaría del Gobierno de la Ciudad de México, les otorgó estas famosas facilidades administrativas y autorizó la demolición usando el acuerdo de la Comisión de Reconstrucción. Aunque nosotras como alcaldía dijimos que no. Ellos dijeron que sí.”, añadió.

Rojo de la Vega comentó que la empresa tenía 90 días naturales para iniciar la demolición, y que tenía que avisar cuando estas labores comenzaran en un lapso de tres días. “No cumplieron ninguno de los dos plazos. El Gobierno de la Ciudad debió haber suspendido y no lo hizo”.

Lee también Derrumbe en San Antonio Abad; colapsa edificio dañado por los sismos de 1985 y 2017

La edil de Cuauhtémoc acusó que el secretario de Vivienda, Inti Muñoz, mintió al asegurar que uno de los requisitos para otorgar el permiso de demolición era que la empresa presentara una carta en donde deslindara a la administración capitalina de cualquier responsabilidad.

“A ver, aquí está el documento original. Este es el expediente que entregaron a la alcaldía. ¿En dónde viene esa supuesta carta? Que lo busquen. No lo van a encontrar porque, ¿qué creen? No existe, fue una mentira. El secretario mintió y su propio oficio lo contradice”, aseveró.

Mintieron. Y aquí están las pruebas.



¿Por qué mentirle así a la gente? ¿Por qué usar una tragedia para tapar su responsabilidad en lugar de dar la cara? pic.twitter.com/gLeuYhjudK — Alessandra Rojo de la Vega (@AlessandraRdlv) March 11, 2026

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL