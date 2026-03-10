La jefa de Gobierno capitalino, Clara Brugada, aseguró que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ya inició una investigación por el colapso de un edificio en San Antonio Abad, que dejó tres trabajadores muertos y uno más hospitalizado, para llegar hasta las últimas consecuencias y posteriormente a una reparación integral del daño.

“Ya la Fiscalía General de Justicia inició una investigación sobre los hechos, el Gobierno de la Ciudad de México expresa la voluntad de que esta investigación, como todas, se conduzca con transparencia y se lleve a cabo hasta las últimas consecuencias para deslindar todas las responsabilidades necesarias y sobre todo atender a las familias y a cumplir con la reparación integral del daño”.

Tres trabajadores murieron por colapso de edificio en Calzada San Antonio Abad; perro rescatista hizo marcaje. Foto: Especial

Durante la conferencia de prensa de este martes, mencionó que una vez que se tenga información sobre la investigación y los peritajes sobre las causas del derrumbe, serán informado.

Indicó que los trámites promovidos por los dueños del inmueble ante la Comisión para la Reconstrucción para la demolición del inmueble se hicieron en apego a las disposiciones legales vigentes.

Además de que la Comisión para la Reconstrucción, siguiendo el procedimiento establecido, notificó a la alcaldía Cuauhtémoc lo procedente de acuerdo a la Ley de Reconstrucción, la Ley Orgánica de las Alcaldías y el Reglamento de Construcciones.

Clara Brugada dijo que se solicitará a todas las alcaldías de la capital que fortalezcan los mecanismos de supervisión y vigilancia de las demoliciones, de acuerdo a sus atribuciones.

Fiscalía capitalina inicia investiga por colapso de edificio en San Antonio Abad; Brugada asegura que se busca reparación integral del daño. Foto: Especial.

Informó que su administración ya se encuentra en contacto con las familias de las tres personas que perdieron la vida y el herido en el derrumbe del edificio en la colonia tránsito, alcaldía Cuauhtémoc.

Dijo que se les apoyó para levantar la denuncia y contactarlos con la empresa propietaria del inmueble.

