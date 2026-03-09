Más Información

Colapsa edificio en demolición en San Antonio Abad; hay un muerto, un herido y dos más atrapados

"Pensé que estaba temblando"; vecinos relatan el momento del colapso de edificio en San Antonio Abad

Empresario tabasqueño del fiestón de XV años acumuló deuda fiscal de 3 mdp; una de sus empresas omitió declarar venta de 7 millones de litros de combustible

"11 veces no"; las ocasiones en las que Sheinbaum ha rechazado la propuesta de Trump de intervención militar contra el narco

En marcha del 8M, Ivanna de 9 años exige sentencia para su violador; “las niñas no se tocan, no se violan, no se matan”, exigen

Sergio Mayer es eliminado de "La casa de los famosos"; duró solo tres semanas en la competencia

, el perrito especializado en búsqueda de personas y el cual forma parte del Heroico Cuerpo de Bomberos, fue quien hizo el marcaje para localizar a una de las personas atrapadas en el colapso de tres niveles de un edificio situado en la .

De acuerdo con información que compartió el jefe de los bomberos, Juan Manuel Pérez Cova, a través de su cuenta de X, Togo marcó el espacio que coincidió con dicha ubicación. “Realizamos labores de recuperación del cuerpo”.

El UNIVERSAL publicó que Togo y Donovan Millán son el único binomio del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México (CDMX) destinado de forma exclusiva al rescate de personas bajo estructuras colapsadas y ambos entrenan cada semana con el fin de estar listos ante cualquier emergencia y mejorar sus tiempos de rescate.

