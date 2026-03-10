Familiares de los tres trabajadores que perdieron la vida durante el colapso de un edificio en demolición en la colonia Tránsito, alcaldía Cuauhtémoc, ocurrido el lunes 9 de marzo de 2026, permanecen a la espera de que concluyan los procesos periciales para poder recibir los restos de sus seres queridos.

Los cuerpos fueron trasladados a la Coordinación Territorial Cuauhtémoc Ocho de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, donde peritos realizan los procedimientos correspondientes antes de su entrega a los familiares.

De acuerdo con información preliminar, una de las víctimas fue identificada como originario del estado de Veracruz. Sus familiares viajaron a la Ciudad de México para reclamar los restos, que posteriormente serán trasladados a su lugar de origen para ser velados.

Lee también Tras desactivar emergencia, FGJ investigará causas del colapso en edificio de la calzada San Antonio Abad; rescate concluye con tres trabajadores muertos

Otra de las víctimas es nacido en el estado de Hidalgo y residía en el municipio de San Vicente Chicoloapan, en el Estado de México, donde también se prevé que se realicen los servicios funerarios.

La tercera víctima es originario del estado de Michoacán. Él fue el último trabajador localizado durante las labores de rescate realizadas entre los escombros del inmueble.

Familiares esperan entrega de cuerpos tras colapso en edificio en demolición en Cuauhtémoc; peritajes continúan. Foto: Juan Carlos Williams

De acuerdo con los primeros reportes, la emergencia por derrumbe fue atendida por cuerpos de emergencia tras recibir el aviso correspondiente. Al arribar al sitio, personal de seguridad entrevistó al ingeniero encargado de la obra, quien refirió que trabajadores de la empresa DeMec realizaban labores dentro del edificio cuando se escuchó un fuerte estruendo, tras lo cual se registró el colapso de parte de la estructura.

Lee también Hallan sin vida al último trabajador en edificio colapsado en Calzada San Antonio Abad; suman tres fallecidos

El encargado explicó que el inmueble se encontraba en proceso de demolición debido a daños estructurales que había sufrido desde el último sismo.

En la obra laboraban alrededor de 50 trabajadores al momento del incidente. Durante la emergencia también se reportó a un trabajador lesionado, identificado como Ángel David Miranda Mendoza, de 42 años de edad, quien presentó probable fractura de tórax y pelvis, por lo que fue trasladado al Hospital Rubén Leñero para recibir atención médica.

Elementos de Protección Civil y cuerpos de emergencia realizaron las labores de búsqueda y rescate en el lugar hasta localizar a los trabajadores que habían quedado atrapados tras el derrumbe. Mientras tanto, los familiares de las víctimas continúan a la espera de que concluyan los procedimientos legales para poder despedir a sus familiares.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL