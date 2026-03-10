Más Información

Perfilan a Aureliano Hernández para la Auditoría Superior; sustituiría a David Colmenares

Sheinbaum se reúne con representantes de AstraZeneca, Ericsson, Lego, Nokia, Volvo; países nórdicos anuncian inversiones en México

Adán Augusto López evita a medios de comunicación en el Senado; "ya no doy entrevistas", dice y huye en taxi

Avanza en Senado fin a pensiones doradas; oposición advierte sobre retroactividad y parcialidad de reforma

Grecia Quiroz acude a reunión en Palacio Nacional con Sheinbaum; buscan impulsar plan de atención a la violencia

Socio de Bermúdez, presunto líder de “La Barredora”, pagó eventos de precampaña de Adán Augusto, cuando éste era “corcholata”

La alcaldía Cuauhtémoc colocó sellos de suspensión del inmueble donde ayer que estaba en demolición y perdieron la vida tres trabajadores.

La edil Alessandra Rojo de la Vega comentó que se verificó el sitio y se detectó que no se acreditó contar con el Programa Interno de Protección Civil y “tampoco tenía medidas de protección para los inmuebles colindantes, poniendo en riesgo a más personas”.

De acuerdo con información, que en conferencia de prensa, otorgó el secretario de Vivienda de la CDMX, Inti Muñoz, las alcaldías son las que tienen la facultad de verificación de que cumplan con diversos requisitos, en este caso, para la demolición, como es el programa interno de Protección Civil, programa interno de colindancias, así como el registro del Director Responsable de Obra.

La titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Myriam Urzúa comentó que por el momento no hay riesgo de colapso y lo que seguirá, luego de las indagatorias, será el plan de demolición de lugar.

