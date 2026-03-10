La alcaldía Cuauhtémoc colocó sellos de suspensión del inmueble donde ayer colapsó un edificio que estaba en demolición y perdieron la vida tres trabajadores.

La edil Alessandra Rojo de la Vega comentó que se verificó el sitio y se detectó que no se acreditó contar con el Programa Interno de Protección Civil y “tampoco tenía medidas de protección para los inmuebles colindantes, poniendo en riesgo a más personas”.

Lee también Tras desactivar emergencia, FGJ investigará causas del colapso en edificio de la calzada San Antonio Abad; rescate concluye con tres trabajadores muertos

De acuerdo con información, que en conferencia de prensa, otorgó el secretario de Vivienda de la CDMX, Inti Muñoz, las alcaldías son las que tienen la facultad de verificación de que cumplan con diversos requisitos, en este caso, para la demolición, como es el programa interno de Protección Civil, programa interno de colindancias, así como el registro del Director Responsable de Obra.

La titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Myriam Urzúa comentó que por el momento no hay riesgo de colapso y lo que seguirá, luego de las indagatorias, será el plan de demolición de lugar.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL