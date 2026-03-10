La alcaldía Cuauhtémoc retiró un campamento ubicado en las inmediaciones de Circuito Interior, desde donde se habían registrado agresiones contra automovilistas a quienes se les arrojaban piedras mientras transitaban por la vialidad.

La acción fue instruida por la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega luego de múltiples reportes de vecinas, vecinos y conductores quienes alertaron sobre estos hechos que ponían en riesgo la integridad de quienes circulan por una de las arterias más transitadas de la ciudad.

Tras el retiro del campamento, la alcaldesa señaló que seguirán actuando para proteger a la ciudadanía, aunque advirtió que se trata de una problemática que requiere la participación de diversas autoridades.

“Levantamos el campamento desde donde salían las agresiones, pero voy a ser honesta: estamos solos. Hemos pedido apoyo nuevamente a la Secretaría de Bienestar y hemos solicitado coordinación. No llega”, expresó.

La edil subrayó que la alcaldía no dejará de intervenir cuando existan riesgos para la población, pero insistió en que una sola demarcación no puede cargar por sí misma con un problema social que requiere atención integral.

Alcaldía Cuauhtémoc retira campamento del que arrojaban piedras a automovilistas que circulaban sobre Circuito Interior. Foto: Especial.

“Cuauhtémoc no va a dejar de actuar. Pero una alcaldía no puede cargar sola con un problema que es de todos. Exigimos corresponsabilidad”, afirmó.

Recordó que su gobierno ha planteado esta problemática en diversas sesiones de la Mesa de Construcción de Paz, espacio en el que participan autoridades de los tres órdenes de gobierno, atendiendo las preocupaciones expresadas por vecinas y vecinos de la demarcación.

Paralelamente, la alcaldía mantiene acciones permanentes de atención a personas en situación vulnerable a través de brigadas territoriales que realizan recorridos de vinculación y acompañamiento social, así como jornadas integrales en las que se ofrecen servicios médicos, psicológicos, jurídicos y sociales.

Estas brigadas también realizan canalizaciones a albergues, centros de tratamiento y espacios de rehabilitación, además de mantener un mapeo constante de puntos de concentración para orientar acciones de atención focalizada.

El domingo la Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que detuvo a dos personas por arrojar piedras a automovilistas.

