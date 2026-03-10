Ante la cercanía del Mundial, taxistas del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) anunciaron que a partir de este miércoles, y de manera permanente, realizarán movilizaciones en las terminales 1 y 2, mismas que se replicarán a los demás aeropuertos del país, pues señalan que el Gobierno Federal sigue apoyando "en lo oscurito" a las aplicaciones como Uber y Didi para que trabajen sin pagar permisos y cuotas establecidos desde hace más 40 años.

En un comunicado, los inconformes señalaron que esa situación ha causado demasiadas molestias e incertidumbres en el gremio, toda vez que no ha habido ningún posicionamiento real por parte de las autoridades gubernamentales.

Todo ello, argumentaron, ha provocado que los propietarios de los autos que trabajan en Uber y Didi, se hayan podido extender sin problema alguno y de manera ilegal, por todas las terminales aéreas del territorio nacional, sin que ofrezcan seguro del pasajero en caso de robo, accidente o falla mecánica de la unidad.

"La movilización que haremos a partir del próximo miércoles será de carácter permanente hasta que las autoridades gubernamentales y aeroportuarias se comprometan por escrito a no modificar las disposiciones legales actuales, para que los taxistas de aplicación cuenten cómodamente con un traje a la medida", resaltaron los permisionarios.

Agregaron que si los propietarios de taxis de aplicación quieren trabajar en los aeropuertos del país, sin que representen una competencia desleal, tendrán que someterse a los mismos lineamientos que siguen los permisionarios autorizados como es el pago de cuotas, permisos, acudir a las juntas que se realizan para mejorar la calidad del servicio que se brinda diariamente a los millones de pasajeros.

"No debe pasar desapercibido que, en fechas previas, la aplicación denominada Uber, obtuvo una suspensión dentro del juicio de amparo radicado en el Juzgado 13 de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, mediante la cual de manera por demás dolosa pretende engañar a los usuarios de los aeropuertos federales publicitando que ya puede prestar servicios sin restricción alguna en los aeropuertos, lo cual es totalmente falso e ilegal", remarcaron.

Asimismo, dijeron que han sido ignorados por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), puesto que en diversas ocasiones han solicitado ser parte de mesas de trabajo para analizar la norma aplicable a los servicios de transportación terrestre desde y hacia los aeropuertos federales, pero no se nos ha tomado en cuenta.

“A pesar de que siempre negaron que se modificaría dicha regla, tuvimos conocimiento de que presentó una iniciativa de reforma misma que afortunadamente fue rechazada, pero no solo la SICT, sino que también diversos legisladores han presentado sendas iniciativas que no son otra cosa que promover un traje a la medida para las aplicaciones. En general, las autoridades han dejado de considerar que los servicios de pasajeros conectados a través de las empresas de aplicación no cuentan con autorización expedida por la SICT para prestar dichos servicios”, sostuvieron.

