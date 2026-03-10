Ecatepec, Méx.— El gobierno federal brindará capacitación a los policías locales de Ecatepec, así como en la operación de las videocámaras de vigilancia que están instaladas en el territorio municipal, informó la alcaldesa, Azucena Cisneros.

Durante conferencia de prensa, la edil dijo que recientemente se reunió con Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, y con Marcela Figueroa Franco, secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), quienes ofrecieron mayor intervención en Ecatepec, además de que también se reunirá con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Cisneros Coss adelantó que el gobierno federal pondrá en marcha un moderno centro de capacitación y la Policía de Ecatepec será una de las primeras que asistan, además de que busca la certificación de la Academia de Policía Municipal, cuyas instalaciones son rehabilitadas y “la vamos a súper equipar, de manera que este mismo año logremos la certificación”, dijo.

“Van a venir también de parte de Seguridad Pública Federal a la intervención de todo lo que es el C4, para poder eficientar el sistema de cámaras. Entonces, hay un trabajo de mucha coordinación y hoy anuncio que va a haber una intervención mucho más profunda en el sistema de trabajo de seguridad pública municipal por parte de la Federación”, dio a conocer.

Destacó que Ecatepec es el único de los 125 municipios del Estado de México que tiene convenio con la Secretaría de Marina, lo que permitió la incorporación de 120 elementos a la fuerza de seguridad municipal.

Con ese despliegue de fuerzas federales se han podido llevar a cabo trabajos de intervención regional con municipios conurbados como Coacalco, Jaltenco, Tlalnepantla, Tecámac y Nezahualcóyotl, detalló Azucena Cisneros.

La alcaldesa afirmó que el trabajo coordinado con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y la gobernadora Delfina Gómez Álvarez se traduce en la reducción de la incidencia delictiva en Ecatepec.

“Gracias a la atención a las causas, presencia policial las 24 horas y coordinación interinstitucional, se obtuvo reducción histórica en delitos de alto impacto en Ecatepec, como extorsión, que bajó 32%; robo de vehículo, 36% y homicidio doloso, con 53% menos”, expuso.

Edgar Machado Peña, comisario de Seguridad Ciudadana y Tránsito municipal, precisó que la extorsión se redujo 32% de 2024 a 2025, resultado de la alineación con la estrategia nacional contra este ilícito.