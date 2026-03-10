La diputada local de Morena Xóchitl Bravo propuso declarar el 6 de mayo de cada año como el Día de las Mujeres Parteras en la Ciudad de México.

Desde la tribuna del Congreso de la Ciudad de México, precisó que con esta iniciativa se dignifica y reconoce el trabajo de las mujeres que cuidan el proceso de parto y postparto.

“Las parteras han realizado un trabajo altamente especializado y lo han hecho por años. Tienen un enorme valor, ya que no sólo apoyan a las mujeres a llevar a cabo su proceso de parto y postparto, sino que se convierten en aliadas, en dar acompañamiento. Es decir, en acuerpar a su amiga, a su hermana, a su aliada. Si reconocemos un día a las mujeres parteras en la Ciudad de México, estamos abriendo el camino de uno de los sectores más nobles y con mayor historia en nuestra cultura. Estamos valorando el trabajo de ellas y agradeciendo los cuidados que brindan en cada parto y después de él, porque también brindan atención a las niñas y niños desde su cultura y desde su saber”, aseveró.

Precisó que el ejercicio de la partería ha evolucionado con el paso del tiempo y se ha incorporado a la medicina convencional. Por ello, dijo, hoy en día se reconoce a la partera tradicional, la partera técnica o especializada, “pero todas con un mismo objetivo: el de cuidar a la mujer y darle atención cercana desde la esencia de la feminidad”.

Xóchitl Bravo precisó que se eligió el 6 de mayo para declarar el Día de la Mujer Partera en la Ciudad de México en el marco del reconocimiento internacional por parte de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a esta labor.

“Las parteras han permitido erradicar una de las violencias más frecuentes: la violencia obstétrica. Porque los factores que más suelen ocurrir en un parto son mortalidad materna, riesgos y complicaciones en la práctica de cesáreas, maltrato y violencia obstétrica”, abundó.

La legisladora morenista presentó esta iniciativa portando un rebozo, y regaló uno a cada una de sus compañeras diputadas, pues es “símbolo de identidad de las mujeres parteras… Este rebozo que hoy nos tapa, nos abraza, nos cobija, nos da calor. Es un rebozo que las mujeres utilizan para poder traer vida a este mundo”.

