El Órgano Dictaminador de la alcaldía Benito Juárez determinó la viabilidad de mil 289 proyectos que fueron presentados por los ciudadanos para participar en la consulta de Presupuesto Participativo 2026 y 2027.

Durante tres sesiones extraordinarias, los proyectos fueron analizados de manera individual, obteniendo los siguientes resultados:

Dirección Distrital 17

  • 422 proyectos dictaminados para 2026
  • 16 proyectos para 2027 
  • Total: 738 proyectos

Dirección Distrital 18 

  • 324 proyectos dictaminados para 2026
  • 227 proyectos para 2027
  • Total: 551 proyectos

Entre los proyectos destacados se encuentra la instalación de pozos de recuperación de aguas pluviales a nivel de calle en la colonia Xoco, una obra que permitirá aprovechar el agua de lluvia para contribuir a la recarga de los mantos freáticos y promover un uso más sustentable del recurso hídrico en la demarcación.

Asimismo, en la colonia San Pedro de los Pinos se propone implementará el proyecto Cámaras Escudo Tecnológico, que contempla la instalación de torres de seguridad equipadas con cámaras inteligentes con monitoreo en 360 grados, reconocimiento de placas vehiculares y botón de auxilio conectados al C2 de la alcaldía, con el objetivo de fortalecer la prevención del delito.

En la Unidad Habitacional Centro Urbano Presidente Alemán (CUPA), se busca realizar trabajos de mantenimiento y rehabilitación en azoteas y estructuras, que incluyen el retiro y sustitución de escaleras marinas, reparación de fisuras, resane de trabes y desazolve de drenajes, con el fin de mejorar la seguridad y las condiciones de los edificios, hasta donde lo permita el presupuesto asignado.

