La Confederación Patronal de la República Mexicana en la Ciudad de México (Coparmex CDMX) advirtió que los indicadores recientes de la economía capitalina reflejan una combinación preocupante: bajo crecimiento económico y alta precarización del ingreso laboral.
Estos factores, de acuerdo al organismo empresarial, representan un riesgo para la competitividad, la productividad y el bienestar de millones de trabajadores.
Si bien la capital mantiene niveles elevados de ocupación laboral, la calidad del empleo y el dinamismo económico siguen siendo insuficientes para sostener un crecimiento robusto y una mejora real en las condiciones de vida.
Crecimiento económico con bajo dinamismo
Durante el tercer trimestre de 2025, la economía de la Ciudad de México registró un crecimiento anual de 1.5%; mientras que el crecimiento trimestral fue de apenas 0.4%. Estas cifras, según la Coparmex CDMX, muestran estabilidad, pero también evidencian un dinamismo limitado para una Ciudad que concentra los centros financieros, empresariales y tecnológicos más importantes del país.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), en el cuarto trimestre de 2025 la Ciudad de México registró cuatro millones 897 mil 820 personas ocupadas, con una tasa de ocupación de 96.7%. No obstante, detrás de estas cifras positivas existe un desafío estructural relacionado con la calidad del empleo.
La informalidad laboral alcanzó 45.7%, lo que implica que casi la mitad de las personas ocupadas trabajan sin acceso a seguridad social ni derechos laborales. Asimismo, más de dos terceras partes de los trabajadores se concentran en los niveles salariales más bajos, percibiendo entre uno y dos salarios mínimos.
Ante esto, la Coparmex CDMX advirtió que la combinación de crecimiento económico limitado y empleo de baja calidad representa una señal de alerta para el futuro económico de la capital.
“Sin una estrategia que impulse la productividad, la innovación y la formalización laboral, la Ciudad de México podría enfrentar menor competitividad frente a otras ciudades globales, pérdida de oportunidades de inversión, mayor desigualdad económica y debilitamiento del mercado interno”, señaló el organismo.
La Compermex CDMX lanzó una serie de recomendaciones para enfrentar esta situación:
- Impulsar programas de formalización laboral que reduzcan los costos de entrada a la economía formal para micro y pequeñas empresas
- Promover el desarrollo de sectores de alto valor agregado como tecnología, economía digital, innovación y servicios avanzados
- Simplificar la regulación económica y reducir la carga administrativa para facilitar la inversión productiva
- Fortalecer programas de capacitación y reconversión laboral que permitan a los trabajadores acceder a empleos mejor remunerados
- Promover inversiones estratégicas en infraestructura económica, movilidad, conectividad e innovación que fortalezcan la competitividad de la Ciudad de México.
LL
