La Confederación Patronal de la República Mexicana en la Ciudad de México (Coparmex CDMX) advirtió que los indicadores recientes de la economía capitalina reflejan una combinación preocupante: bajo crecimiento económico y alta precarización del ingreso laboral.

Estos factores, de acuerdo al organismo empresarial, representan un riesgo para la competitividad, la productividad y el bienestar de millones de trabajadores.

Si bien la capital mantiene niveles elevados de ocupación laboral, la calidad del empleo y el dinamismo económico siguen siendo insuficientes para sostener un crecimiento robusto y una mejora real en las condiciones de vida.

Lee también Tras desactivar emergencia, FGJ investigará causas del colapso en edificio de la calzada San Antonio Abad; rescate concluye con tres trabajadores muertos

Crecimiento económico con bajo dinamismo

Durante el tercer trimestre de 2025, la economía de la Ciudad de México registró un crecimiento anual de 1.5%; mientras que el crecimiento trimestral fue de apenas 0.4%. Estas cifras, según la Coparmex CDMX, muestran estabilidad, pero también evidencian un dinamismo limitado para una Ciudad que concentra los centros financieros, empresariales y tecnológicos más importantes del país.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), en el cuarto trimestre de 2025 la Ciudad de México registró cuatro millones 897 mil 820 personas ocupadas, con una tasa de ocupación de 96.7%. No obstante, detrás de estas cifras positivas existe un desafío estructural relacionado con la calidad del empleo.

La informalidad laboral alcanzó 45.7%, lo que implica que casi la mitad de las personas ocupadas trabajan sin acceso a seguridad social ni derechos laborales. Asimismo, más de dos terceras partes de los trabajadores se concentran en los niveles salariales más bajos, percibiendo entre uno y dos salarios mínimos.

Lee también Persisten daños en edificio del Gobierno de CDMX tras disturbios del 8M; vidrios rotos y vallas siguen en la zona

Ante esto, la Coparmex CDMX advirtió que la combinación de crecimiento económico limitado y empleo de baja calidad representa una señal de alerta para el futuro económico de la capital.

“Sin una estrategia que impulse la productividad, la innovación y la formalización laboral, la Ciudad de México podría enfrentar menor competitividad frente a otras ciudades globales, pérdida de oportunidades de inversión, mayor desigualdad económica y debilitamiento del mercado interno”, señaló el organismo.

La Compermex CDMX lanzó una serie de recomendaciones para enfrentar esta situación:

Impulsar programas de formalización laboral que reduzcan los costos de entrada a la economía formal para micro y pequeñas empresas

Promover el desarrollo de sectores de alto valor agregado como tecnología, economía digital, innovación y servicios avanzados

Simplificar la regulación económica y reducir la carga administrativa para facilitar la inversión productiva

Fortalecer programas de capacitación y reconversión laboral que permitan a los trabajadores acceder a empleos mejor remunerados

Promover inversiones estratégicas en infraestructura económica, movilidad, conectividad e innovación que fortalezcan la competitividad de la Ciudad de México.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL