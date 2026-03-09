Más Información
Sheinbaum analiza medidas para evitar alza en gasolina ante volatilidad del petróleo; todavía hay gasolina que se importa, aclaró
Inflación rebasa el 4% en febrero por verduras y cigarros: Inegi; aún no refleja impacto de la guerra
Empresario de la fiesta de XV años es cercano a Pemex; tiene al menos dos contratos por más de 4 mil mdp
Un día después de que un grupo mayoritariamente de hombres, al término de la marcha del 8M, causó destrozos en el edificio del Gobierno de la CDMX -diferente al Antiguo Palacio del Ayuntamiento- éste aún presenta vidrios de las puertas y ventanas rotos.
El edificio se encuentra protegido con bardas metálicas para evitar el paso de transeúntes en el pasillo exterior.
La noche del domingo, la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México informó en una tarjeta informativa que los destrozos fueron causados por un grupo de 20 hombres independientes a la marcha, de los cuales nueve fueron detenidos.
Lee también Detienen a 10 hombres durante marcha del 8M en CDMX; acusan daños a edificios y robo
Durante un recorrido realizado por EL UNIVERSAL, se observó que diversos negocios en la avenida 5 de Mayo, como Jugos Canadá, la tienda Rey Kan y el restaurante Mercaderes, aún tienen pintas en sus fachadas.
Las vallas que protegen la Catedral Metropolitana y el edificio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación continúan y personal de limpieza se encuentra realizando labores de limpieza.
LL
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]