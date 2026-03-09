Un día después de que un grupo mayoritariamente de hombres, al término de la marcha del 8M, causó destrozos en el edificio del Gobierno de la CDMX -diferente al Antiguo Palacio del Ayuntamiento- éste aún presenta vidrios de las puertas y ventanas rotos.

El edificio se encuentra protegido con bardas metálicas para evitar el paso de transeúntes en el pasillo exterior.

La noche del domingo, la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México informó en una tarjeta informativa que los destrozos fueron causados por un grupo de 20 hombres independientes a la marcha, de los cuales nueve fueron detenidos.

Lee también Detienen a 10 hombres durante marcha del 8M en CDMX; acusan daños a edificios y robo

Durante un recorrido realizado por EL UNIVERSAL, se observó que diversos negocios en la avenida 5 de Mayo, como Jugos Canadá, la tienda Rey Kan y el restaurante Mercaderes, aún tienen pintas en sus fachadas.

Las vallas que protegen la Catedral Metropolitana y el edificio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación continúan y personal de limpieza se encuentra realizando labores de limpieza.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL