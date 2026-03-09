Un total de 10 hombres fueron detenidos por cometer diversos delitos durante la marcha del 8M, por el Día Internacional de la Mujer este domingo, entre ellos, dañar la facha del edificio de Gobierno de la CDMX, reportó la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalina.

La SSC detalló que nueve, cuyas edades son 41, 42, dos de 45, 37 y 20 años, fueron aprehendidos por presuntamente cometer daños en el edificio público, que se localiza a un costado del Antiguo Palacio del Ayuntamiento.

Según la institución, en los recorridos de vigilancia y seguridad que el personal operativo de la SSC realizó, observó a seis hombres que causaban daños a un inmueble de gobierno con piedras y mallas metálicas, quienes, al notar la presencia policial, huyeron en distintas direcciones.

Lee también Marcha del 8M 2026 en CDMX reúne a 120 mil mujeres; Brugada reporta saldo blanco

“Sin embargo, en una rápida acción, los oficiales los ubicaron y los detuvieron, les realizaron una revisión preventiva, en apego al protocolo de actuación policial, les leyeron sus derechos constitucionales y los pusieron a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien se encargará de su situación legal”, reportó la SSC.

Mientras que dos menores de 16 años y un joven de 18 años fueron detenidos por impedir el uso de bienes de dominio público y tras ser informados de sus derechos quedaron a disposición del Juez Cívico quien determinará la sanción correspondiente.

El décimo detenido fue por robo.

Durante el acompañamiento que los oficiales realizaron durante la concentración de mujeres en el Zócalo capitalino, una ciudadana de 27 años les informó que, mientras caminaba por la calle Palma, colonia Centro, un sujeto, la interceptó y al parecer le robó su dispositivo móvil, por lo que solicitó su apoyo.

Lee también Padres de familia bloquean calles en la GAM; exigen destitución de directivos en escuelas públicas

La SSC reportó que con las características proporcionadas por la mujer, los efectivos ubicaron y detuvieron al probable responsable en las calles 5 de Mayo e Isabel La Católica, donde le realizaron una revisión preventiva, en apego con el protocolo de actuación policial, tras la cual le encontraron el teléfono celular, que la afectada reconoció como suyo, por lo que lo detuvieron, le leyeron sus derechos de ley, posteriormente lo llevaron ante el agente del Ministerio Público, quien determinará su situación legal.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL