La mañana de este lunes, padres de familia realizaron bloqueos en distintos puntos de la Ciudad de México para exigir la destitución de directivos escolares y denunciar presuntas irregularidades en planteles educativos.

Uno de los bloqueos ocurrió en la Escuela Primaria “Juana de Asbaje”, ubicada en Segunda Cerrada de Artes y Triunfo de la República, en la alcaldía Gustavo A. Madero, donde alrededor de 150 padres de familia cerraron los accesos al plantel.

Los inconformes señalaron que la protesta se realizó para exigir la destitución de la directora, debido a diversas inconformidades relacionadas con la administración de la escuela. Los manifestantes indicaron que buscan que las autoridades educativas intervengan para mejorar las condiciones del plantel y garantizar un mejor entorno para sus hijos.

Lee también Detienen a hombre armado durante carnaval en Iztapalapa; vecinos alertaron intento de disparos al aire

De forma paralela, también se reportó otro bloqueo de vialidad en Calzada de Tlalpan, a la altura de los puentes del Eje 7 Sur, en las inmediaciones de la estación Portales del Metro, donde alrededor de 40 padres de familia de la Escuela Primaria Carlos A. Carrillo cerraron la circulación con dirección al sur.

Los manifestantes explicaron que la protesta forma parte de sus demandas para que las autoridades atiendan las problemáticas que enfrentan dentro de los planteles.

Además, se reportó presencia de padres de familia cerca del Hospital Infantil de la Villa, ubicado en Hidalgo número 200, colonia Villa Gustavo A. Madero, donde continuaban ampliando la información sobre sus demandas.

Lee también Cesan a mandos y policías por mover taxi con dos muertos de Azcapotzalco a Naucalpan; SSC abre investigación

Los bloqueos generaron afectaciones viales importantes durante las primeras horas de la mañana, mientras los padres de familia insistieron en que mantendrán las protestas hasta obtener una respuesta de las autoridades educativas.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL