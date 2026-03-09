La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalina reportó que ya fueron cesados del cargo los mandos y los policías que empujaron un taxi, donde había dos personas muertas por arma de fuego, de las calles de Azcapotzalco, en la Ciudad de México, al municipio mexiquense de Naucalpan.

La SSC precisó que se trata del mando regional, el director del sector y los uniformados directamente involucrados en el hecho que, reiteró, ya es investigado por la Dirección General de Asuntos Internos de la dependencia capitalina.

Desde el viernes, la institución informó que se integró una carpeta de investigación administrativa y se notificó a la Fiscalía General de Justicia (FGJ) para las indagatorias tanto del homicidio como lo correspondiente a la alteración de la escena.

Lee también SSC investiga a policías capitalinos que movieron taxi con dos cuerpos; empujaron el vehículo de Azcapotzalco a Naucalpan

A través de una tarjeta informativa, la SSC recordó que fue la propia dependencia que detectó la anomalía cuando empezó a investigar los hechos, junto con autoridades de Naucalpan. El delito de los homicidios quedó registrado en la incidencia delictiva de la Ciudad de México, indicó.

“De manera categórica, la SSC sostiene que lo ocurrido no constituye una práctica común o generalizada. Cualquier conducta con características similares que pudiera presentarse y no se justifique en el marco de los protocolos de actuación policial o de la normatividad vigente será sancionada con contundencia.

“Esta Secretaría de Seguridad Ciudadana no tolerará conductas o prácticas contrarias a los principios, normas y códigos que nos rigen como Institución y que demeriten el trabajo realizado por quienes cumplen con vocación y compromiso la encomienda de proteger y servir; todos los hechos ilícitos en los que se vean involucrados policías serán investigados y sancionados. No se permitirá la corrupción, ni acciones que vulneren a la ciudadanía”, expuso.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL