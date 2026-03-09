Un hombre fue detenido por policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) luego de que vecinos lo señalaron por presuntamente manipular un arma de fuego e intentar realizar disparos al aire durante un carnaval en calles de la alcaldía Iztapalapa.

Los hechos ocurrieron en el cruce de las calles Zacatecas y Cayetano Andrade, en la colonia Santa Martha Acatitla Sur, donde elementos de la Policía Auxiliar realizaban labores de vigilancia con motivo de las festividades en la zona.

De acuerdo con los reportes, varios ciudadanos solicitaron el apoyo de los uniformados y señalaron a un sujeto que se encontraba a unos metros, a quien momentos antes observaron manipulando un arma y aparentemente intentando realizar detonaciones al aire.

Al acercarse los policías, el hombre intentó escapar del lugar; sin embargo, tras una breve persecución fue alcanzado por los oficiales.

Durante una revisión preventiva, los agentes le encontraron un arma de fuego de fabricación casera y dos cartuchos útiles. El sujeto no pudo acreditar la legal portación del arma.

Por estos hechos, el hombre de 37 años fue detenido y, luego de ser informado de sus derechos, fue trasladado junto con el arma asegurada ante el agente del Ministerio Público, quien se encargará de integrar la carpeta de investigación y determinar su situación jurídica.

