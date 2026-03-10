La comisiones unidas de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos, y la de Igualdad de Género del Congreso de la Ciudad de México aprobaron un acuerdo para iniciar la etapa informativa, deliberativa y consultiva del proyecto de dictamen de la Ley del Sistema Público de Cuidados.

Entre el 28 de octubre y el 18 de diciembre de 2025, se realizó la etapa previa de la consulta en materia de cuidados, donde se analizaron las iniciativas presentadas por la Jefa de Gobierno y diputados, además de las aportaciones que hicieron en la materia diversas organizaciones, y se construyó un instrumento normativo para la consulta.

Una vez que se analizó y se construyó este instrumento en materia de cuidados, se continúa con las etapas siguientes: informativa, deliberativa y consultiva, en las cuales se buscará la participación de la mayor cantidad de personas habitantes de la Ciudad de México, dando especial atención a los grupos de atención prioritaria que se advierte tienen necesidades intensas de cuidado como: niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad, personas mayores y personas en situación de calle.

Según el acuerdo aprobado por las comisiones unidades, la etapa informativa se realizaría del 13 al 24 de marzo; la deliberativa del 25 de marzo al 16 de abril, y la consultiva del 17 de abril al 15 de mayo, con audiencias públicas en las 16 alcaldías.

¿En qué consiste cada etapa?

La etapa informativa tiene como finalidad asegurar condiciones de participación libre e informada, mediante la socialización anticipada del instrumento, la difusión masiva del proceso de consulta, así como la habilitación de mecanismos para la recepción de observaciones durante las etapas deliberativa y consultiva.

Durante esta etapa, se difundirá el proyecto de la Ley del Sistema Público de Cuidados en lectura accesible, señas y en lengua náhuatl y triqui.

La etapa deliberativa constituye un mecanismo de diálogo con organizaciones representativas de grupos de atención prioritaria, con el propósito de socializar y comentar el instrumento normativo que se construyó colectivamente durante la etapa previa del proceso de consulta.

La etapa deliberativa será conformada por cinco mesas de diálogo, dirigidas a los siguientes grupos de atención prioritaria y con necesidades intensas de cuidados: niñas, niños y adolescentes, personas mayores, personas con discapacidad, personas en situación de calle, y personas cuidadoras.

Por último, a través de la etapa consultiva, se pondrá a consideración de toda la sociedad el instrumento normativo consistente en el proyecto de Ley del Sistema de Cuidados de la Ciudad de México con el fin de que todas las personas puedan expresar sus opiniones respecto del proyecto.

La etapa consultiva consiste en la recabación de opiniones, comentarios y propuestas de la ciudadanía y de los grupos, organizaciones o asociaciones interesadas en participar en el proceso de consulta, con el propósito de socializar el instrumento sujeto de consulta con el fin de alcanzar un consenso y a su vez, construir colectivamente el insumo final para su aprobación en el proceso legislativo.

El proceso de consulta contempla la realización de foros, mesas de diálogo, espacios deliberativos y análisis técnico, los cuales permitirán integrar distintas perspectivas sociales, académicas e institucionales en la construcción del Sistema de Cuidados de la Ciudad de México.

Todas las opiniones, comentarios y propuestas recabadas serán sistematizadas, ordenadas y analizadas, y las conclusiones serán serán incorporadas íntegramente en el dictamen de la Ley del Sistema de Cuidados, informando a la ciudadanía sobre las principales propuestas recibidas, las modificaciones adoptadas y la manera en que las opiniones ciudadanas influyeron en la construcción del marco normativo.

La diputada Cecilia Vadillo, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, resaltó que este Acuerdo fue resultado de un proceso del que tuvieron conocimiento las diferentes fuerzas políticas representadas en el Congreso local, las cuales tuvieron la oportunidad de presentar sus observaciones.

LL